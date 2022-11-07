Центры московского долголетия проводят дни открытых дверей

С 7 по 14 ноября москвичи смогут побывать на пробных занятиях и подобрать себе клубы по интересам

Сеть городских пространств "Центр московского долголетия" (ЦМД) приглашает всех желающих на дни открытых дверей. В течение недели, с 7 по 14 ноября 2022 года, москвичи "серебряного" возраста могут посещать лекции, творческие встречи, концерты, мастер-классы, спортивные занятия, чтобы выбрать себе мероприятия по душе для посещения на постоянной основе.

"Центры московского долголетия – уникальные клубные пространства – полюбились многим жителям столицы старшего возраста неспроста. Здесь они могут заниматься любимым делом, знакомиться друг с другом и чувствовать себя максимально комфортно в кругу единомышленников",

– рассказывает руководитель сети Елена Громова.

В подготовке программы дней открытых дверей принимают участие как активные завсегдатаи клубов, так и приглашенные эксперты. Так, в ЦМД "Хамовники" пройдут мероприятия, направленные на тренировку памяти, в ЦМД "Преображенское" расскажут о правильном ЗОЖ-питании и поделятся простыми и доступными рецептами.

Узнать полную программу дней открытых дверей Центров московского долголетия можно на сайте или по телефону +7 495 870-44-44.

Ранее в Москве запустили специальные автобусы, которые доставляют посетителей до ЦМД.