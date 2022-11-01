Доходы от мероприятий, посвященных Дню народного единства в Москве, направят на поддержку защитников России

Доходы от мероприятий, посвященных Дню народного единства в Москве, направят на поддержку защитников России
Фото: АГН Москва
В столице подготовили обширную программу мероприятий образовательного и исторического характера на 4-7 ноября

В ближайшие выходные в России будут отмечать два больших праздника: День народного единства и 81-ю годовщину Парада 1941 года. В честь этих событий в Москве пройдут разнообразные патриотические мероприятия. Мэр Сергей Собянин приглашает москвичей и гостей столицы присоединиться к общественному празднованию и еще раз вспомнить великие моменты нашей истории.

В ноябре 1612 г. и ноябре 1941 г. на долю наших предков выпали жестокие испытания. Но российский народ выстоял против польских и фашистских захватчиков, потому что объединился.

"В наши дни, когда Россия вновь ведет борьбу за свою безопасность и суверенитет, эти примеры особенно важны для каждого из нас",

– подчеркнул Сергей Собянин. Поэтому День народного единства и годовщину Парада Москва предлагает отметить "патриотическими мероприятиями, проникнутыми чувствами единства и гордости за нашу великую страну".

Так, с 5 по 7 ноября на Красной площади будет работать интерактивный музей, посвященный истории обороны Москвы. Образцы военной техники, кинохроника времен Великой Отечественной войны, стихи и песни тех лет дадут посетителям почувствовать суровую атмосферу ноября 1941 года.

У Белорусского вокзала можно будет увидеть оружие, которым сражались наши защитники, и вагон-теплушку. На больших экранах будут транслировать кадры Парада 1941 г. и победного 1945-го, фронтовую хронику и тяжелые будни женщин, которые заменили у станков в тылу ушедших на войну мужчин.

На ВДНХ с 4 по 6 ноября пройдет патриотический фестиваль "День народного единства". Гости смогут записать видеообращение к военнослужащим Российской армии или написать для них открытку. Посетители смогут также ближе познакомиться с новыми регионами, вошедшими в состав РФ, попробовав традиционные местные угощения.  

Помимо этого, в парках, культурных центрах, кинотеатрах и на других общественных площадках Москвы в эти дни пройдут лекции, выставки, кинопоказы, мастер-классы, спектакли, приуроченные ко Дню народного единства. Большинство мероприятий бесплатные. Там, где вход по билетам, выручка будет направлена на поддержку защитников России и помощь жителям новых российских территорий. Таким образом, посетители не только культурно проведут время и проникнутся духом патриотизма и гордости за страну, но и внесут свой вклад в общую победу.

"Приходите, друзья, чтобы поддержать наших ребят, которые сегодня сражаются за будущее России", – приглашает Сергей Собянин. 

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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