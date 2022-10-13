За титул боролись жительницы столицы старше 55 лет

Победительницей конкурса красоты "Серебряная королева" стала москвичка Ольга Губаева. Она обошла более 500 соперниц.

Конкурс красоты среди москвичек старше 55 лет в этом году проводился впервые. Сначала в центрах московского долголетия состоялись районные этапы соревнования, затем окружные. В финал конкурса, который проходил в центре московского долголетия "Печатники", вышли 11 участниц. Они представили на суд жюри и публики творческие номера, танец-дефиле, приняли участие в интеллектуальном состязании.

Лучшей из лучших была признана активистка центра московского долголетия "Марьино" Ольга Губаева, выступавшая под номером 5. Приз зрительских симпатий получила участница от центра московского долголетия "Пресненский" Сара Вахит.

Мероприятие решено проводить ежегодно, сообщила руководитель сети клубных пространств "Центры московского долголетия" Елена Громова.

"Проект “Центры московского долголетия” развивается и разрастается. Уже поступило предложение организовать подобный конкурс среди мужчин и выбрать “серебряного” короля",

– рассказала Елена Громова.

О том, как стать участником мероприятий, которые проводятся в Центрах московского долголетия, можно на сайте Департамента труда и социальной защиты населения или по телефону 8(495)870-44-44.

Ранее власти Москвы организовали специальные бесплатные автобусные маршруты для посетителей центров "Московское долголетие".