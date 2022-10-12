Подать заявку на зачисление в добровольческий отряд можно через Госуслуги

Объявленная в России частичная мобилизация разделила проживающих здесь мужчин. Одни предпочли скрыться и "пересидеть" трудные для страны времена за границей, другие мужественно восприняли ситуацию и отправились исполнять гражданский долг, третьи продолжили работать и учиться, понимая, что повестка на мобилизацию им еще может прийти. А есть те, кто не попадает под призыв, но чувствует в себе силы и желание помочь Родине. Они приходят в военкомат добровольно. Как выясняется, среди москвичей таких много.

"Я не могу сидеть в теплом кабинете, пока русские люди находятся на передовой под разрывами снарядов. Я не подлежу мобилизации, я мог бы остаться в Москве. Я оставляю в Москве работу, жену и детей, квартиру и друзей. Все это будет ждать меня потом, когда кончится война. Сейчас – долг превыше всего",

– написал в "Телеграме" Илья Янсен, решивший вступить в 107-й батальон Мобилизационного Резерва НМ ДНР.

Еще до объявления частичной мобилизации из Москвы в зону специальной военной операции отправились три добровольческих батальона – "Донской", "Георгиевский" и "Маршала Катукова". Когда начали приходить повестки, добровольцев стало еще больше. Это не только бывшие силовики, не подлежащие призыву по возрасту или состоянию здоровья, но и шоферы, учителя, инженеры, строители – простые люди, которые готовы отстаивать свою страну и жизнь своих родных с оружием в руках.

"У меня четверо детей, я не хочу, чтобы война пришла к нам, ее надо закончить там",

– пояснил свое желание отправиться добровольцем в зону СВО пенсионер МВД из Солнечногорска.

Записаться в добровольцы можно в военкоматах, а также через портал Госуслуг. Там можно еще раз ознакомиться с критериями, которым необходимо соответствовать. Их немного, самое главное – быть гражданином Российской Федерации, иметь хотя бы минимальную военную подготовку и быть младше 60 лет.

Если все ок, нужно заполнить форму анкеты, причем часть данных подгрузится автоматически из личного кабинета на Госуслугах. Затем выбрать военкомат, в который удобно явиться, отправить заявку и в назначенное время прийти по адресу. Кстати, если вдруг обстоятельства изменятся или просто человек осознает, что решение поспешное, и передумает, ничего страшного: заявка – это еще не обязательство, никаких юридических последствий заявителю-добровольцу не грозит.

Важно понимать, что люди, отправляющиеся в зону СВО добровольно, так же как контрактники и мобилизованные, могут рассчитывать на особые федеральные меры поддержки. Кроме того, в Москве им положены дополнительные выплаты в размере 50 тысяч в месяц и льготы для членов семьи. Установлен также размер компенсации в случае ранений и травм: от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Кстати, после теракта на Крымском мосту желающих пополнить ряды добровольцев стало еще больше. "Это нужно пресечь!" – приводит АиФ слова одного из мужчин, пришедших на временный мобилизационный пункт.

Найти ответы на все вопросы по мобилизации или добровольной службе можно на сайте "Объясняем.РФ" или уточнить все по телефонам 122 и +7 (495) 777-77-77.