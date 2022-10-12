Ежемесячные выплаты мобилизованным переводятся в ускоренном режиме по запросу родственников – Собянин

За деньгами могут обратиться ближайшие члены семьи военнослужащего

Дополнительная финансовая помощь мобилизованным москвичам в виде ежемесячной выплаты может быть выдана близким родственникам в ускоренном режиме в качестве адресной социальной помощи. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в среду, 12 октября.

Столичные власти ранее приняли решение доплачивать москвичам, призванным в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации, по 50 тысяч рублей в месяц. Но чтобы эти деньги поступали мобилизованным, необходимо собрать их личные данные, включая номера банковских счетов. На это требуется время, а деньги многим семьям нужны уже сейчас.

Поэтому в Москве приняли решение оформлять данную выплату в качестве адресной социальной помощи по запросу близких родственников мобилизованного. Для этого нужно обратиться с заявлением в городской Центр поддержки семей мобилизованных по адресу: ул. Сергия Радонежского, д.1, стр.1.

Мера эта временная, на тот период, пока правительство Москвы согласовывает с Минобороны регламент передачи данных мобилизованных.

"Постараемся максимально быстро решить все организационные вопросы и начать дополнительные выплаты непосредственно гражданам, призванным в Вооруженные Силы по мобилизации",

– подчеркнул Сергей Собянин.

Напомним, Центр поддержки семей мобилизованных работает ежедневно с 09:00 до 20:00. Там же можно получить помощь при оформлении различных льгот и субсидий, положенных родным мобилизованных москвичей.