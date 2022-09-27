Жалобы ошибочно мобилизованных москвичей рассматриваются незамедлительно - комиссариат

Жалобы ошибочно мобилизованных москвичей рассматриваются незамедлительно - комиссариат
Фото: АГН Москва
Как действовать, если пришла повестка, подскажут на горячей линии города

Москвичи, подлежащие мобилизации, и их родственники могут задать все интересующие их вопросы по телефону горячей линии правительства Москвы. Там же можно оставить жалобу, если считаете, что повестка пришла по ошибке. Как сообщил заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев, все обращения рассматриваются быстро.

"По указанию мэра на горячей линии города выведено отдельное направление, которое разъясняет порядок поведения граждан при получении повесток. В том числе рассматривает жалобы. В самом незамедлительном режиме принимаются решения, если призыв был произведен ошибочно",

– заявил Максим Локтев.

Ранее в военном комиссариате столицы сообщили, что мобилизация в Москве проходит в плановом режиме.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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