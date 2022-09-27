Российские бизнесмены просят Кремль о массовой острочке

Российские бизнесмены просят Кремль о массовой острочке
Кошелев Илья/www.globallookpress.com
Правда, не для всех

Российский союз промышленников и предпринимателей выступил с предложением об освобождении от частичной мобилизации руководителей и владельцев организаций, объяснив это тем, что призыв способен спровоцировать проблемы в экономике и сорвать реализацию уже заключенных контрактов.

РССП, в частности, предлагает ввести ряд критериев, которые бы позволили отсрочить для указанных лиц военный призыв в зону СВО – особенно для тех, кто наделен функциями единоличного исполнительного органа юрлица.

В отрасли полагают, что при масштабном призыве лиц из бизнес-сектора экономика столкнется с дефицитом персонала в области технологичного производства, где требуется высокий уровень квалификации.

Поэтому, уточнили в РССП, отсрочка необходима для компаний с непрерывным производственным циклом, а также организаций стратегического значения, системообразующих организаций.

А Министерство труда Российской Федерации уже дало разъяснения работодателям на случай мобилизации сотрудника, которые опубликованы на сайте ведомства, передает URA.ru.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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