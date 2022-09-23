Матери громким хором рыдают при отправке автобусов с солдатами

В России продолжается частичная мобилизация из-за спецоперации на Украине. Повестки вручают мужчинам во всех регионах страны, кроме Чечни – Рамзан Кадыров пояснил, что за полгода регион перевыполнил план по отправке солдат в зону боевых действий. Своих эмоций не сдерживают ни родственники, ни сами призывники.

В республике Якутия намерены набрать на военную службу пять тысяч резервистов. Прибывшие в пункт сбора призывники прощаются со своими женами, матерями, отцами и детьми, которые остаются дома. Кто-то старается сдержать эмоции, кто-то просто молча стоит в обнимку с близкими с потухшим взглядом.

В некоторых регионах народ отправляется в зону конфликта более спокойно. Они с улыбкой на лице прощаются с родными, детьми, садятся в автобус и оправляются на спецоперацию.

Самое душераздирающие видео записали провожающие в Махачкале. На кадрах вечером отправляются автобусы от местного военкомата, которые провожает гул рыдающих матерей.

Всего, согласно заявлению министра обороны Сергея Шойгу, в зону СВО планируют призвать 300 тысяч резервистов.