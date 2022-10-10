В Москве отреставрируют здание Горного института МИСиС

Специалисты намерены преобразить главный корпус

В Москве отреставрируют главкорпус Горного института Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) МИСиС. Речь идет о памятнике архитектуры начала XIX века, имеющем статус объекта культурного наследия регионального значения.

По решению градоначальника выделили грант на реставрацию главного корпуса, Мосгорнаследие уже одобрило проект восстановления.

Визитная карточка здания – скульптуры шахтеров над восьмиколонным портиком центрального входа. Интерьер примечателен и лестницами чугунного литья двухсотлетней давности, а также кирпичными сводами домовой церкви примерно того же возраста.

Масштабная реконструкция здания стартовала в 1932 году и завершилась лишь восемнадцать лет спустя – по проекту Владимира Кринского и Алексея Рухлядева надстроили четвертый и пятый этажи, появились скульптуры над главным входом.

Власти города регулярно выделяют гранты на реставрацию исторических зданий – в число таких объектов вошли храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, доходный дом на улице Забелина, храм Живоначальной Троицы в 1-м Рижском переулке и остальные.