Девелоперы построят в Москве более 70 школ и детсадов по договорам участия

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С января по сентябрь в Москве согласовали договоры участия, на условиях которых инвесторы возведут и передадут в собственность городу свыше 70 школ и детских садов, указал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Объем инвестиций в проекты оценивается более чем в 53 миллиарда рублей. Программа осуществляется в рамках механизма обеспечения жителей столицы объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой, утвержденного Сергеем Собяниным в 2021 году.
С депелоперами заключают договоры участия в развитии и благоустройстве территории Москвы. Фактически застройщики занимаются строительством необходимых объектов, которые передают затем городу в рамках проектов строительства жилья.
Больше всего школ и детсадов построили в ТиНАО – 35 объектов, рассчитанных на 18,4 тыс. мест.
Задержаны почти все соучастники