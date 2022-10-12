Девелоперы построят в Москве более 70 школ и детсадов по договорам участия

Общий объем инвестиций превышает 70 млрд рублей

С января по сентябрь в Москве согласовали договоры участия, на условиях которых инвесторы возведут и передадут в собственность городу свыше 70 школ и детских садов, указал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Объем инвестиций в проекты оценивается более чем в 53 миллиарда рублей. Программа осуществляется в рамках механизма обеспечения жителей столицы объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой, утвержденного Сергеем Собяниным в 2021 году.

С депелоперами заключают договоры участия в развитии и благоустройстве территории Москвы. Фактически застройщики занимаются строительством необходимых объектов, которые передают затем городу в рамках проектов строительства жилья.

Больше всего школ и детсадов построили в ТиНАО – 35 объектов, рассчитанных на 18,4 тыс. мест.