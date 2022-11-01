Москвичи получили возможность встретиться с профессионалами из области дизайна и архитектуры

Участники Московской недели интерьера и дизайна смогут узнать, как менялся облик столицы, как правильно спланировать пространство в «хрущевке» и почему города «уводят» под землю

Московская неделя интерьера и дизайна пройдет в столице с 1 по 6 ноября. Для производителей мебели, отделочных материалов, деталей интерьера это возможность показать свою продукцию потребителю. Для москвичей и гостей столицы это мероприятие дает уникальный шанс встретиться лицом к лицу с людьми, которые создают окружающие нас вещи и формируют современный облик города.

Организаторы первой Московской недели интерьера и дизайна подготовили обширную программу на любой вкус, возраст, запрос по интересам. Мероприятия делятся условно на три части: выставочную, образовательную и деловую.

Основными площадками выставочной программы станут крупные павильоны на ВДНХ. В №57 будет особенно интересно заглянуть людям, планирующим ремонт в квартире: их вниманию будут представлены дизайнерские решения для ванных комнат и гостиных, мебель для спальни и детской, варианты для кухни в частном доме и малогабаритной хрущевке. Офис-менеджерам будет полезно побывать в павильоне №58, там можно будет почерпнуть идеи, как сделать рабочее или учебное пространство более уютным и практичным.

Деловая часть программы ориентирована, в первую очередь, на профессионалов сферы дизайна и тех, кто только начинает делать первые шаги в этом направлении. Людям, чье образование никак не связано с архитектурой и дизайном, но которые живо интересуются этой темой, предлагаются многочисленные образовательные мероприятия.

В целом, по мнению сооснователя архитектурного бюро Wall Рубена Аракеляна, Московская неделя дизайна и интерьера – это уникальная коммуникативная площадка, на которой могут встретиться производители и потребители продукта, пообщаться и лучше понять друг друга.

"Обычный посетитель сможет познакомиться с авторами городских проектов, которые он, возможно, видит каждый день, но даже не задумывается, кто их придумал. А ведь это очень важно – пообщаться, понять, что у любого изделия, пространства, проекта есть автор. Мы знаем дизайнеров от-кутюр – платьев, телефонов, сумок. У пространства тоже есть свои дизайнеры, и на Московской неделе интерьера с ними можно пообщаться, узнать, почему они именно так сделали какие-то вещи, какими принципами руководствовались. Это очеловечивает архитектурные проекты. Исчезает ощущение анонимности, появляется понимание, что конкретные истории делают конкретные люди. Сразу другое отношение у пользователей к объекту появляется",

– уверен Рубен Аракелян. К примеру, в интервью "Утро.ру" он рассказал, как родилась концепция проекта ТПУ "Павелецкая" в Москве. В основе лежит идея "сухих ног". Людям сегодня хочется пользоваться городом с максимальным удобством и минимальными временными потерями. Для них ценно, когда можно попасть из метро в офис, из офиса в магазин, из магазина в кино, не думая о погодных условиях, о необходимости надевать верхнюю одежду. Урбанисты откликаются на этот запрос, объединяя объекты, где человек проводит значительную часть своего времени, "теплым контуром".

Москвичи и гости столицы, побывавшие недавно на Павелецкой площади, смогли сами убедиться, насколько эту удобно, когда с вокзала можно, не выходя на улицу, попасть в огромный торговый центр с разнообразными ресторанами или пересесть на другой транспорт и уехать за пределы города. При этом на поверхности разбит парк с различными зонами отдыха и активностей.

Еще одна современная тенденция в городской архитектуре – это увеличение площади общественной инфраструктуры от общей площади жилых пространств. Это, по словам Рубена Аракеляна, тоже ответ архитекторов на запрос горожан.

"Сегодня для жителей массовой городской застройки особенно важна инфраструктура, чтобы рядом с домой были детский сад, школа, сервис, магазины, фитнес. Многим не хочется в выходной день куда-то ехать, хочется все иметь у себя во дворе. И это сейчас сразу закладывается в проект",

– поясняет московский архитектор. Что касается внутренней планировки квартир, то тут сейчас преобладает стремление увеличить площадь общих зон – кухни, гостиной, столовой. Спальне, как помещению, где человек только спит, уделяется меньше внимания. В целом, люди, оформляя квартиру, хотят предусмотреть возможность ее изменения вслед за эволюцией семьи, ее меняющихся потребностей.

Как этого добиться, как функционально спланировать пространство или сделать арендованное жилье своим по духу с минимальными финансовыми затратами – расскажут специалисты в области дизайна и архитектуры на мероприятиях в рамках первой Московской недели интерьера и дизайна.

Полный перечень мероприятий опубликован на сайте. Там же можно выбрать экскурсии в рамках Дня без турникетов, приуроченного к Неделе дизайна. О том, что еще по данной теме можно посмотреть в эти дни в Москве, "Утро.ру" рассказывало ранее.