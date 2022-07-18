На месте заброшенного недостроя в Тимирязевском районе Москвы появится деловой комплек

Власти уже нашли инвестора

Участок в Дмитровском проезде будет реорганизован в соответствии с проектом комплексного развития территорий (КРТ) "Индустриальные кварталы", указал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как указал чиновник, площадь территории составляет 0,56 га. Расположен участок в двух минутах езды в метро “Дмитровская” и МЦД-2, в пешей доступности – общественное пространство “Хлебозавод № 9” и дизайн-завод “Флакон”.

На развитие территории выделят около 7 млрд рублей. А появление объекта гарантирует открытие 3,5 тыс. рабочих мест.

В настоящее время на территории стоит недостроенный гараж-стоянка. После реорганизации появится административно-деловой комплекс на 50 тысяч квадратов с офисами, магазинами, ресторанами и паркингом.

Комплексное развитие столичных участков, где когда-то находились промышленные объекты, в рамках проекта "Индустриальные кварталы" дадут Москве обеспечить реализацию 550 тысяч новых рабочих мест. А городская казна пополнится на три триллиона рублей.

В рамках проекта "Индустриальные кварталы" власти города приводят в порядок заброшенные территории и ищут пути для их эффективного использования. Первый договор заключили в городе в июле 2020 года – это проект комплексного развития территории в бывшей промзоне Октябрьское Поле площадью в 5,9 гектара.