"Техноград" на ВДНХ приглашает женщин освоить профессию дизайнера одежды

"Техноград" на ВДНХ приглашает женщин освоить профессию дизайнера одежды
Фото: АГН Москва1
Участниц ознакомят с новыми тенденциями в российской моде и научат разработке бизнес-планов

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ приглашает желающих пройти основы дизайна одежды – курс полезен для интересующихся в моде и стремящимся к созданию собственных моделей одежды. Обучение бесплатно, для участия требуется регистрация. Первое занятие пройдет уже 10 октября.

Преподаватель расскажет, какие профессиональные качества необходимы дизайнеру, как можно монетизировать собственное хобби, а также ознакомит с пошаговой инструкцией по созданию собственного бренда одежды и его эффективного продвижения на рынке.

Всего состоится четыре вебинара. На первом участницы пройдут основу – это и знакомство со структурой отечественного рынка моды, и объяснение о том, что из себя представляет модный бренд, и необходимые начала для разработки собственной коллекции.

А на завершающем занятии последуют практические советы: как сшить изделие по эскизу дизайнера, где найти ткань с фурнитурой, как готовить вещь к пошиву и многое другое. Занятие ведут профессионалы – дизайнеры одежды и модельеры.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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