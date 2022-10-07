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Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ приглашает желающих пройти основы дизайна одежды – курс полезен для интересующихся в моде и стремящимся к созданию собственных моделей одежды. Обучение бесплатно, для участия требуется регистрация. Первое занятие пройдет уже 10 октября.
Преподаватель расскажет, какие профессиональные качества необходимы дизайнеру, как можно монетизировать собственное хобби, а также ознакомит с пошаговой инструкцией по созданию собственного бренда одежды и его эффективного продвижения на рынке.
Всего состоится четыре вебинара. На первом участницы пройдут основу – это и знакомство со структурой отечественного рынка моды, и объяснение о том, что из себя представляет модный бренд, и необходимые начала для разработки собственной коллекции.
А на завершающем занятии последуют практические советы: как сшить изделие по эскизу дизайнера, где найти ткань с фурнитурой, как готовить вещь к пошиву и многое другое. Занятие ведут профессионалы – дизайнеры одежды и модельеры.
Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится