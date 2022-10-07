"Техноград" на ВДНХ приглашает женщин освоить профессию дизайнера одежды

Участниц ознакомят с новыми тенденциями в российской моде и научат разработке бизнес-планов

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ приглашает желающих пройти основы дизайна одежды – курс полезен для интересующихся в моде и стремящимся к созданию собственных моделей одежды. Обучение бесплатно, для участия требуется регистрация. Первое занятие пройдет уже 10 октября.

Преподаватель расскажет, какие профессиональные качества необходимы дизайнеру, как можно монетизировать собственное хобби, а также ознакомит с пошаговой инструкцией по созданию собственного бренда одежды и его эффективного продвижения на рынке.

Всего состоится четыре вебинара. На первом участницы пройдут основу – это и знакомство со структурой отечественного рынка моды, и объяснение о том, что из себя представляет модный бренд, и необходимые начала для разработки собственной коллекции.

А на завершающем занятии последуют практические советы: как сшить изделие по эскизу дизайнера, где найти ткань с фурнитурой, как готовить вещь к пошиву и многое другое. Занятие ведут профессионалы – дизайнеры одежды и модельеры.