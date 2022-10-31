В Москве стартует Неделя интерьера и дизайна

В Москве стартует Неделя интерьера и дизайна
Фото: Авилов Александр/ АГН Москва
Жители и гости столицы смогут узнать о новых тенденциях в архитектуре, познакомиться с российскими и зарубежными производителями мебели, задать вопросы специалистам в области дизайна квартир и общественных пространств

В столице стартует первая Московская неделя интерьера и дизайна. С 1 по 6 ноября в Москве можно бесплатно посетить выставки, лекции, мастер-классы ведущих специалистов в области архитектуры и дизайна.

Все люди так или иначе сталкиваются с вопросами интерьера и дизайна. Для кого-то это профессия, кто-то задумал построить дом, а кто-то просто хочет поменять обстановку в съемной квартире так, чтобы она стала "своей". Программа Московской недели интерьера и дизайна составлена таким образом, что мероприятия будут интересны как специалистам, так и обычным людям.

Более 350 брендов из России, Казахстана, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Турции, Китая, Туниса, Египта представят свою мебель, предметы интерьера, отделочные материалы. Представители технологических компаний, дизайнерских и архитектурных бюро раскроют секреты, как лучше спланировать помещения, подскажут идеи для ремонта, обустройства, озеленения. Более 200 экспертов отрасли выступят в рамках деловой программы.

Основными площадками Недели станут павильоны № 57 и 55 на ВДНХ. В 55-й павильон приглашаются все желающие, кого интересует тематика "Жилая среда". Для удобства экспозиция будет поделена на несколько зон: "Гостиная", "Ванная", "Кухня", "Прихожая", "Спальня". Тематика выставки 57 павильона – "Деловые и общественные пространства". Здесь можно почерпнуть не только идеи, как сделать офис уютным и функциональным, но и, к примеру, решения инженерного обеспечения.

Рекомендуем заранее изучить расписание лекций и спланировать время так, чтобы попасть на обсуждение интересных именно вам тем. К примеру, 5 ноября дизайнер интерьера Елена Лагутина расскажет, как избежать ошибок при планировании обстановки маленькой квартиры, а 6 ноября эксперт Ольга Провоторова поделится, как избежать переделок и лишних трат при ремонте.

Если вы в ближайшее время не планируете перестановку или переезд, можете просто насладиться визуальным рядом и побывать в обычно закрытых для свободного посещения Сандуновских банях, Английском клубе на Тверской, усадьбе Морозова, доме Муравьева-Апостола.

Любителям истории будет интересна обновленная экспозиция "История российского дизайна. Избранное IV" в Новой Третьяковке, которая поможет проследить параллели между прошлым и настоящим. Те, кто больше задумывается о будущем, смогут узнать о современных тенденциях в архитектуре и дизайне от именитых представителей индустрии из Катара и Бразилии.

Полный перечень мероприятий представлен на сайте Московской недели интерьера и дизайна.  Для участия необходима предварительная регистрация.

Источник: Московская неделя интерьера и дизайна ✓ Надежный источник
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