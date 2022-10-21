В Москве планируется строительство 20 технопарков на территориях бывших промзон

Программа даст порядка полумиллиона рабочих мест

В Москве построят минимум 20 современных технопарков в семи городских округах, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Строительство планируется на территории бывших промышленных зон. Объекты создают на базе промышленных предприятий и научных организаций. В технопарках появятся инновационные производства с офисами и складами.

Площадь территории под строительство – больше 95 гектаров. Реорганизация позволит обеспечить работой свыше 25 тысяч человек.

В правительстве города указали, что все проекты по строительству технопарков находятся на разных стадиях реализации. По ним планируют возвести свыше 500 тыс. квадратов промплощадок, больше 700 тыс. – для общественной и деловой недвижимости. К примеру, технопарк на участке бывшей промзоны Октябрьское поле уже строят. В итоге должно появиться восьмиэтажное здание с паркингом площадью около 12 тысяч квадратных метров с трудоустройством для 600 человек.

Комплексное развитие территорий позволяет вернуть заброшенные территории в оборот и обеспечить рабочие места – всего около 550 тысяч.