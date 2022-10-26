Москва выделит инвесторам 147 га земли для новых производств

В городе появится 15 тысяч рабочих мест

Градостроительная земельная комиссия Москвы намерена выделить инвесторам в аренду 21 земельный участок, который будет использоваться для возведения новых производственных мощностей по столичной программе реализации масштабных инвестиционных проектов.

Столица передаст инвесторам порядка 147 гектаров для создания предприятий легкой промышленности, пищевой, строительной, фармацевтической и автомобильной отраслей. Суммарный объем инвестиций – порядка 70 миллиардов рублей. Создание новых производств обеспечит город 15 тысячами рабочих мест.

При поддержке мэра Москвы создадут производства по изготовлению электронной продукции, мебели, одежды, упаковки, строительных материалов, специй и мясной продукции, изделий из пенополиуретана, а также логистический центр, технопарк и индустриальный кластер.

В ТиНАО появится завод, где будут производить технологическое оборудование, также построят пищевой кластер для выпуска молочной, хлебной, мясной и иной продукции. На севере столицы появится новый комплекс по выпуску готовых блюд.

Выделение земли для нового производства – эффективная мера, нацеленная на оказание поддержки бизнесу со стороны городских властей. Такой механизм существенно упрощает создание и развитие предприятий, обеспечивает Москву новыми рабочими местами и дает приток инвестиций в городскую экономику.