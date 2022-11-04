Бюджет-2023 предусматривает активное развитие цифровых сервисов в Москве

Технологии становятся неотъемлемой частью жизни москвичей во всех сферах

Бюджет Москвы на 2023 год и плановой период 2024-25 г.г. позволит реализовать все запланированные в столице цифровые проекты и решить поставленные задачи по ускоренному импортозамещению и повышению информационной безопасности. Такое мнение высказал заместитель генерального директора ГКУ "Инфогород" Алексей Цапников, проанализировав план бюджета, принятого на этой неделе депутатами Московской городской думы.

По оценке Алексея Цапникова, новый бюджет имеет выраженную социальную направленность: основное внимание в нем уделяется социальной поддержке, здравоохранению, образованию, развитию спорта и культуры. При этом цифровые сервисы в этих сферах давно стали неотъемлемой частью жизни москвичей. Они привыкли оформлять социальные пособия через сайт Госуслуг, покупать билеты и следить за трансляциями спортивных и культурных мероприятий по интернету, получать дополнительное образование онлайн. Поэтому город активно вкладывается в развитие технологий и, судя по принятому на 2023-й год бюджету, продолжит это делать и дальше.

"Бюджет предусматривает развитие цифровой инфраструктуры Московской электронной школы и ЕМИАС, развитие портала mos.ru и создание новых полезных сервисов для горожан, реализацию цифровых проектов во всех без исключения отраслях городского хозяйства и социальной сферы",

– отметил Алексей Цапников. Он обратил внимание, что в финансовом документе предусмотрены также все необходимые средства на поддержание стабильной работы и развитие ИТ-инфраструктуры города: оснащение социальных учреждений современной техникой и связью, развитие городского Wi-Fi, обеспечение работы городских центров обработки данных и информационной безопасности.

"Это важнейшее направление работы, от которого зависит стабильное функционирование многих городских отраслей", – подчеркивает эксперт.

Бюджет Москвы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов был принят Мосгордумой в среду, 2 ноября, сразу в трех чтениях. Ожидается, что доходы столицы в следующем году составят более 3,7 трлн рублей, расходы свыше 4,1 трлн рублей, из них большая часть распределена по социальным программам.