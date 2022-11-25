Свыше 200 медиков из Москвы регулярно помогают пациентам в Донбассе

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В ЛДНР на постоянной основе трудятся медики ведущих стационаров Москвы. В составе мультидисциплинарных бригад – хирурги разного рода специализаций, включая анестезиологов-реаниматологов, травматологов-ортопедов и иных врачей.
Свыше 200 специалистов провели в Донбассе более 3 с половиной тысяч операций и практически 11 тыс. консультаций пациентов. Они помогают в организации стационарной помощи, установке и настройке медтехники, а также оказывают консультационную помощь.
Всего в ЛДНР работают врачи порядка 30 медорганизаций, включая специалистов городской клинической больницы (ГКБ) № 15 имени О.М. Филатова, ГКБ С.П. Боткина, ГКБ В.В. Вересаева и ГКБ В.М. Буянова, Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка", Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин указывал, что налаживание мирной жизни в республиках является общероссийской задачей – не только на федеральном, но и на региональном уровне. Москва же взяла на себя Донецк и Луганск, где столичные специалисты помогают восстанавливать школы и детсады, инженерные сети, котельные и транспортную инфраструктуру.
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