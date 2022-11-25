Свыше 200 медиков из Москвы регулярно помогают пациентам в Донбассе

Свыше 200 медиков из Москвы регулярно помогают пациентам в Донбассе
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Столичные врачи провели в ЛДНР уже порядка 3500 операций

В ЛДНР на постоянной основе трудятся медики ведущих стационаров Москвы. В составе мультидисциплинарных бригад – хирурги разного рода специализаций, включая анестезиологов-реаниматологов, травматологов-ортопедов и иных врачей. 

Свыше 200 специалистов провели в Донбассе более 3 с половиной тысяч операций и практически 11 тыс. консультаций пациентов. Они помогают в организации стационарной помощи, установке и настройке медтехники, а также оказывают консультационную помощь.

Всего в ЛДНР работают врачи порядка 30 медорганизаций, включая специалистов городской клинической больницы (ГКБ) № 15 имени О.М. Филатова, ГКБ С.П. Боткина, ГКБ В.В. Вересаева и ГКБ В.М. Буянова, Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка", Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин указывал, что налаживание мирной жизни в республиках является общероссийской задачей – не только на федеральном, но и на региональном уровне. Москва же взяла на себя Донецк и Луганск, где столичные специалисты помогают восстанавливать школы и детсады, инженерные сети, котельные и транспортную инфраструктуру.

Источник: АГН Москва ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Холодная война 2.0": Украина объявила о новом неожиданном ударе по России

Киев продолжает изощряться в русофобской политике

"Торговка": фон дер Ляйен получила оплеуху за странное признание об Украине

Европейская деятельница совсем позабыла о согражданах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей