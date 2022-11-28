Здравоохранение, образование, помощь престарелым – в приоритете города

Москва уделяет большое внимание социальной повестке, не жалеет сил и средств на развитие образования, повышение качества медицинского обслуживания, заботу о пенсионерах и многодетных семьях. Этот курс будет продолжен и в будущем, заверил мэр столицы Сергей Собянин.

В интервью РИА "Новости" Собянин указал, что бюджет города на 2023 год сформирован и уже утвержден Мосгордумой. В документе четко видно, что больше половины расходов придется на финансирование здравоохранения, культуры, спорта, иных социальных проектов.

"Мы не уменьшаем, а, наоборот, увеличиваем эти расходы",

– подчеркнул Собянин, комментируя бюджет на следующий год. В частности, продолжится обновление амбулаторной сети, будут сданы новые здания поликлиник и откроются после ремонта старые, больницы получат новое оборудование. В школах и детских садах продолжат внедрять передовые технологии обучения.

Для людей старшего возраста организована не только адресная служба соцподдержки, но и реализуются проекты, цель которых сделать жизнь пожилых москвичей интереснее и насыщеннее. В частности, на программу "Московское долголетие" в бюджете выделено 3,9 млрд рублей.

"Это очень значимая и важная строчка бюджета, которая не сокращается. Программа стала неотъемлемой частью жизни многих московских пенсионеров. За годы работы занятия посетили около 450 тысяч человек. На сегодня в проекте принимают участие около 205 тысяч человек",

– рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов. Бюджетное финансирование позволит людям старшего поколения бесплатно посещать любимые занятия и без ограничений пробовать что-то новое, пояснил он.

Еще одна важная статья бюджета, которая увеличивается, – это поддержка ветеранов Великой Отечественной войны. Большинство из них уже в столь преклонном возрасте, что к каждому нужен индивидуальный подход: кому-то требуется сиделка, кому-то посещение патронажной службы, кто-то пользуется программой "Санаторий на дому". Все персональные нужды ветерана учитываются и любая помощь оказывается, заверил Владимир Филиппов.

Забота о детях, будущих мамах, многодетных семьях – еще одно важнейшее направление социальной политики Москвы. При рождении малыша обеспечивают всеми необходимыми вещами и уходовой косметикой, молочными продуктами. Как отмечает председатель РОО "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович, перечень мер поддержки постоянно пополняется. В частности, с 2022 г. правом бесплатного проезда в общественном транспорте пользуются все члены многодетной семьи.

О том, какие еще важные статьи расходов предусмотрены в бюджете Москвы на будущий год и почему эксперты называют его "социальным", "Утро.ру" рассказывало ранее.