Москва увеличивает расходы на социальную сферу – Собянин

Москва увеличивает расходы на социальную сферу – Собянин
Фото: АГН Москва
Здравоохранение, образование, помощь престарелым – в приоритете города

Москва уделяет большое внимание социальной повестке, не жалеет сил и средств на развитие образования, повышение качества медицинского обслуживания, заботу о пенсионерах и многодетных семьях. Этот курс будет продолжен и в будущем, заверил мэр столицы Сергей Собянин.

В интервью РИА "Новости" Собянин указал, что бюджет города на 2023 год сформирован и уже утвержден Мосгордумой. В документе четко видно, что больше половины расходов придется на финансирование здравоохранения, культуры, спорта, иных социальных проектов.

"Мы не уменьшаем, а, наоборот, увеличиваем эти расходы",

– подчеркнул Собянин, комментируя бюджет на следующий год. В частности, продолжится обновление амбулаторной сети, будут сданы новые здания поликлиник и откроются после ремонта старые, больницы получат новое оборудование. В школах и детских садах продолжат внедрять передовые технологии обучения.

Фото: Владимир Новиков/ АГН Москва

Для людей старшего возраста организована не только адресная служба соцподдержки, но и реализуются проекты, цель которых сделать жизнь пожилых москвичей интереснее и насыщеннее. В частности, на программу "Московское долголетие" в бюджете выделено 3,9 млрд рублей.

"Это очень значимая и важная строчка бюджета, которая не сокращается. Программа стала неотъемлемой частью жизни многих московских пенсионеров. За годы работы занятия посетили около 450 тысяч человек. На сегодня в проекте принимают участие около 205 тысяч человек",

– рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов. Бюджетное финансирование позволит людям старшего поколения бесплатно посещать любимые занятия и без ограничений пробовать что-то новое, пояснил он.

Ветеран ВОВ Василий Коровкин Фото: Владимир Новиков/ АГН Москва

Еще одна важная статья бюджета, которая увеличивается, – это поддержка ветеранов Великой Отечественной войны. Большинство из них уже в столь преклонном возрасте, что к каждому нужен индивидуальный подход: кому-то требуется сиделка, кому-то посещение патронажной службы, кто-то пользуется программой "Санаторий на дому". Все персональные нужды ветерана учитываются и любая помощь оказывается, заверил Владимир Филиппов.

Забота о детях, будущих мамах, многодетных семьях – еще одно важнейшее направление социальной политики Москвы. При рождении малыша обеспечивают всеми необходимыми вещами и уходовой косметикой, молочными продуктами. Как отмечает председатель РОО "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович, перечень мер поддержки постоянно пополняется. В частности, с 2022 г. правом бесплатного проезда в общественном транспорте пользуются все члены многодетной семьи.

О том, какие еще важные статьи расходов предусмотрены в бюджете Москвы на будущий год и почему эксперты называют его "социальным", "Утро.ру" рассказывало ранее.  

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Россия ударит по экономике: генерал раскрыл новый план Путина по Украине

После атак по инфраструктуре на очереди кое-что еще

Одна роковая фраза навсегда рассорила Россию и Венгрию

Будапешт пошел на поводу у Запада

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей