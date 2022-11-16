На лечение онкобольных, сердечников и пациентов с тяжелыми травмами выделят дополнительно 1,3 млрд рублей - Собянин

На лечение онкобольных, сердечников и пациентов с тяжелыми травмами выделят дополнительно 1,3 млрд рублей - Собянин
Фото: Владимир Новиков/ АГН Москва
Средства позволят бесплатно получать медицинскую помощь сверх программы ОМС

Мэр Сергей Собянин подписал постановление о выделении дополнительно 1,3 млрд рублей для оказания медицинской помощи больным раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями и людям с тяжелыми травмами.

Выделенные средства позволят москвичам бесплатно получать высокотехнологичную медицинскую помощь сверх базовой программы обязательного медицинского страхования (ОМС), в том числе в области трансплантации, сердечно-сосудистой и нейрохирургии, травматологии и ортопедии.

Кроме того, это поможет расширить оказание медицинской помощи в рамках ОМС по профилям "гематология" и "радиотерапия" как в условиях дневного, так и круглосуточного стационаров. В том числе выделенный бюджет позволит выполнить около 20 трансплантаций костного мозга – крайне дорогой, но жизненно необходимой процедуры для пациентов с онкологическим заболеванием крови.

Фото: пресс-служба комплекса Соцразвития Москвы

Также можно будет сделать свыше 240 операций по эндопротезированию суставов и декомпрессивно-стабилизирующих вмешательств у пациентов с тяжелыми травмами и заболеваниями позвоночника и другие высокотехнологичные процедуры.

"Данные средства позволят повысить доступность высокотехнологичной, современной и качественной медицинской помощи для москвичей",

– подтвердил Андрей Шкода, главный врач ГКБ №67, на базе которой проводится большое количество операций в рамках программы высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). 

Ранее Мосгордума утвердила бюджет столицы на 2023 г., который, по оценке экспертов, имеет выраженную социальную направленность.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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