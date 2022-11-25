Москва оказывает комплексную поддержку женщинам с детьми и будущим мамам

Москва оказывает комплексную поддержку женщинам с детьми и будущим мамам
Фото: Tatiana Morozova/ Russian Look/ Global Look Press
В столице сегодня проживает более 1,5 миллиона семей с детьми, из них более 200 тысяч многодетные

Ежегодно в последнее воскресенье осени россияне отмечают самый добрый и теплый семейный праздник – День матери. Малыши к этому дню готовят открытки и учат стихи, взрослые дети радуют своих мам букетами и вниманием. Власти столицы, со своей стороны, оказывают комплексную поддержку женщинам с детьми и тем, кто только готовится стать мамой.

Москва очень серьезно подходит к решению демографического вопроса. Семьи с детьми в столице не только получают материальную поддержку в виде денежных пособий и льгот, но и юридическую, психологическую помощь, город помогает с трудоустройством женщинам после декрета, организует семейный досуг.

"Сейчас в Москве проживают более 1,5 миллиона семей, в которых воспитывают около 2,2 миллиона детей. Нам важно, чтобы мамы, проживающие в Москве, чувствовали комфорт и заботу",

– подчеркивает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Особое внимание уделяется многодетным семьям – таковых в столице сейчас более 200, это в три раза больше, чем было в 2010 году, говорит руководитель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович.

"Это стало возможно благодаря комплексной поддержке родительства и детства на каждом этапе жизни семьи",

– убеждена Наталья Карпович. В частности, город помогает семьям с детьми финансово, компенсирует расходы на школьную форму, дарит подарки к праздникам, предоставляет скидку на оплату ЖКУ. Дети из многодетных семей до 18 лет получают бесплатно лекарства, до 7 лет – молочные продукты, бесплатное горячее питание в школах и колледжах. Родители и дети из таких семей освобождаются от платы за проезд в общественном транспорте и за парковку собственного автомобиля, бесплатно посещают зоопарк и ряд культурных заведений и т.д. Список преференций постоянно расширяется, а размер выплат индексируется, в частности со следующего года городские социальные пособия увеличатся на 10%.

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Более того, забота города начинается еще до рождения ребенка. Сегодня все женские консультации прикреплены к акушерским отделениям городских больниц, поэтому проблемы с беременностью и здоровьем малыша удается выявить на ранней стадии.

"Охрана здоровья матери и ребенка является одной приоритетных задач системы здравоохранения Москвы. На каждом этапе беременности, родов и послеродового наблюдения женщинам и детям доступны все необходимые исследования, в том числе самые современные, например, неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ). Этот скрининговый метод позволяет безопасно для беременной женщины и с высокой точностью выявлять риски хромосомной патологии у плода",

– поясняет заместитель главного врача по акушерского-гинекологической помощи, руководитель Перинатального центра больницы №67 им. Л.А. Ворохобова Сергей Мартиросян.

mos.ru

При выписке из роддома каждый малыш получает "приданое": большую коробку с вещами и уходовой косметикой, которых хватит на первое время. Тем, у кого многое осталось "по наследству", предлагается взять вместо подарка деньги (20 тыс. руб. в 2022 году).

У родителей первенцев востребованы бесплатные курсы ухода за младенцем. Когда ребенок подрастет, можно записаться на обучение развивающим играм. Действуют в Москве и центры психологической поддержки семей с детьми, где специалисты помогут наладить взаимоотношения с "трудными" подростками или между мамой и папой, для которых родительство оказалось серьезным испытанием. Только в семейном центре "Отрадное" действует около 100 программ, которые помогут восполнить эмоциональный ресурс, повысить уверенность родителей в себе, получить консультацию психолога, перечисляет руководитель центра Ирина Гончарова. Всего же в Москве открыто 23 таких семейных центра, также есть социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних и Кризисный центр помощи женщинам и детям.

С этой осени в Москве налажена помощь семьям мобилизованных. Обратившись в специализированный центр, можно получить юридическую консультацию, помощь в трудоустройстве, перевести ребенка в садик ближе к дому, оформить льготы и т.п. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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