Онлайн-наблюдение за новорожденными организовано еще в трех больницах Москвы

Родители младенцев, вынужденных оставаться в стационаре, могут видеть их круглосуточно

Рождение ребенка всегда волнительно. Но когда состояние малыша нестабильно и требуется длительное нахождение новорожденного под медицинским наблюдением, переживания родителей возрастают многократно, ведь они не могут быть постоянно рядом. Справиться с тревогой мамам и папам в таких случаях очень помогает видеонаблюдение, установленное за кроваткой малыша в реанимации. Сейчас такая возможность предоставляется в шести московских медицинских учреждениях.

Пилотный проект по видеонаблюдению за кроватками недоношенных новорожденных в реанимациях и отделениях патологии был запущен в Москве два года назад, рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Изначально в эксперименте приняли участие Морозовская ДГКБ, роддомы инфекционной клинической больницы № 2 и ГКБ № 15 им. Филатова.

"Родители высоко оценили сервис, он позволяет чувствовать себя спокойнее. Поэтому мы приняли решение распространить этот опыт на другие учреждения",

– пояснила Анастасия Ракова. Сегодня следить за состоянием своего ребенка онлайн могут также родители, чьи дети находятся в перинатальных центрах медкомплекса “Коммунарка”, ГКБ имени Н.Э. Баумана и ГКБ имени М.П. Кончаловского.

Чтобы получить доступ к камере видеонаблюдения, установленной прямо в кувезах, родители должны написать соответствующее заявление. Трансляция организована онлайн, запись ее не ведется. Смотреть можно хоть сутками напролет – как на экране смартфона, так и со стационарного компьютера. Главное условие – вес ребенка должен быть более 1 кг.

По словам заместителя главврача по акушерско-гинекологической помощи ГКБ № 29 им. Баумана Ларисы Есиповой, такой сервис не только снижает тревогу родителей за малыша, но и увеличивает их уровень доверия к медперсоналу, ведь они сами могут убедиться, что за ребенком организован непрерывный контроль и уход.

"Мы с удовольствием приняли участие в проекте, поскольку разделяем чувства родителей и стремимся помочь им в этот непростой для семьи период",

– сообщила Лариса Есипова.

По статистике в Москве ежегодно рождается раньше срока около 6-7 тысяч детей. Сейчас столичным медикам удалось достичь очень высокого уровня выхаживаемости недоношенных младенцев – выживает более 98% новорожденных с экстремально низким весом.