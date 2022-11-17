В Москве утвердили пошаговый алгоритм оказания онкологической помощи

Подробные инструкции являются не только подспорьем для медиков, но и ориентиром для пациентов

Работа над созданием алгоритмов оказания помощи при онкологических заболеваниях завершена в столице. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По оценке специалистов, это поможет повысить качество оказания онкопомощи и сделает ее максимально понятной для пациентов и их родственников.

Над разработкой алгоритмов трудились московские медики – профессионалы в области лечения онкозаболеваний. Итогом их работы стали готовые "клиентские пути" – четко прописанные маршруты ведения пациентов от стадии диагностики до всех этапов лечения и последующего наблюдения. Это не просто инструкции для врачей – это понятный пошаговый план действий для людей, которые столкнулись с тяжелым заболеванием.

"Онкологический диагноз – это всегда стресс, поэтому очень важно, чтобы у пациента было понимание, что делать, а также четкое представление о том, какая медицинская помощь ему будет оказана",

– поясняет Анастасия Ракова.

Так, в клиентских путях указано, какие процедуры и в какие сроки должны быть проведены при первичном подозрении на злокачественную опухоль, какие – при подтверждении диагноза, как быстро должно быть проведено лечение, что необходимо делать при постановке на пожизненное диспансерное наблюдение.

По оценке заместителя главного врача по онкологической помощи Боткинской больницы Дмитрия Грекова, создание таких "клиентских путей" - это важный шаг к улучшению оказания медпомощи онкологическим больным.

"Суть (проекта) заключается в пошаговой детализации этапов диагностики и лечения пациента при онкологическом заболевании. В схеме четко прописан перечень необходимых исследований, последовательные этапы лечения и, самое главное, – сроки их выполнения",

– подчеркивает Дмитрий Греков. Не менее важно, по его мнению, что подробные маршруты пациентов можно посмотреть на сайте столичного Департамента здравоохранения. То есть человек, столкнувшийся с раком, сможет заранее узнать, какие процедуры ждут его впереди, и обсудить все этапы со своим лечащим врачом.

Стандарт онкологической помощи в Москве принят в 2019 году. В столице определено шесть якорных онкологических стационаров, где организован полный цикл диагностики и лечения пациентов – от постановки диагноза до диспансерного наблюдения.