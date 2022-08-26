За четыре года в Москве провели свыше 4,5 тыс. роботических операций

За четыре года в Москве провели свыше 4,5 тыс. роботических операций
Фото: Stefan Sauer/www.globallookpress.com
Новейшее оборудование расширяет возможности современной медицины в несколько раз

Хирургические операции, которые выполняют с помощью роботов, малотравматичны, пациенты же начинают восстанавливаться быстрее. В российской столице такой подход продолжает набирать обороты: за четыре года в больницах Москвы провели порядка 4,5 тыс. малоинвазивных роботохирургических вмешательств. С начала 2022 года их число уже превысило показатели 2019-го, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Чиновница отметила, что роботические комплексы применяются в самых сложных операциях. Оборудование расширяет возможности медицины в несколько раз.

"Сферы применения роботических комплексов также расширяются. Если раньше на них оперировали в основном урологи, то теперь эта технология активно применяется в абдоминальной и торакальной хирургии, онкологии, гинекологии, проктологии. С начала этого года с помощью таких комплексов в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи московские врачи выполнили уже более 800 операций и превысили показатели всего доковидного 2019 года", – указала Ракова.

В медучреждениях столицы установлено шесть роботических комплексов Da Vinci, которые применяются для высокоточных операций, исключающих большие наружные разрезы. Они установлены в операционных таких медучреждений, как больницы имени Боткина и Спасокукоцкого, клинический центр имени Логинова и больница № 31.

Двухблоковый аппарат управляется оператором, который контролирует работу инструментов, и врачом за пультом – он видит оперируемый участок в высокоточном увеличении.

Стационары Департамента здравоохранения Москвы  применяют самые инновационные высокотехнологичные методы лечения, включая эндоваскулярное лечение ишемического инсульта, аортокоронарное шунтирование и протезирование клапанов сердца, а также множество других. Высокотехнологичная медицинская помощь доступна бесплатно в более чем сорока городских стационарах по 20 и более профилям.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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