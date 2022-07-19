В Москве успешно протестировали хирургические имплантаты из отечественных инновационных материалов

Уровень разработки полностью соответствует мировым стандартам

Московский центр инновационных технологий в здравоохранении комплекса социального развития успешно провел тестирование отечественных импортозамещающих имплантатов для хирургии и нейрохирургии на базе городских медицинских организаций.

После завершения тестирования столичные врачи получат современные продукты для хирургии, нейрохирургии и травматологии, что позволит добиться замены иностранных в ряде сегментов, а также снизить стоимость проведения высокотехнологичных операций, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Тестировали имплантаты врачи ГКБ имени Буянова, ГКБ № 67 имени Ворохобова, Первой градской и ГКБ имени Юдина. Разработку дополнительно протестируют на базе Московского клинического научного центра имени Логинова при малотравматичных операциях с клеевой фиксацией.

Материалы можно применять в нейро– и кардиохирургии. Власти ожидают, что имплантаты станути заменой западным аналогам в российской медицине. А цена на операции такого рода снизится.

Производитель – одна из россиских компаний в Нижнем Новгороде. Характеристики продуктов полностью соответствуют мировому уровню, количество успешно проведенных операций – свыше 20 тысяч.