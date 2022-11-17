В Москве спасают 98% недоношенных детей

В Москве спасают 98% недоношенных детей
Фото: Киселев Сергей/ АГН Москва
Специализированные акушерские стационары столицы позволяют выхаживать младенцев с экстремально низкой массой тела

Показатель выживаемости недоношенных детей в Москве за последние 10 лет вырос до рекордного уровня: сегодня в акушерских стационарах специалисты выхаживают более 98% младенцев, родившихся раньше срока. По мнению главврача детской Морозовской больницы, главного неонатолога Департамента здравоохранения Москвы Валерия Горева, столь высоких результатов удалось добиться благодаря комплексной работе по развитию службы родовспоможения в городе.

Недоношенные детки – это те, которые родились до 37 недели беременности. В Москве таких случаев бывает около 6 – 7 тысяч в год, то есть примерно 5,5-6% от общего числа новорожденных. Многие такие младенцы имеют экстремально низкий вес при рождении. Чтобы выжить, им требуется специализированное лечение с первых мгновений появления на свет и особый уход. Поэтому кувезы для них должны быть оснащены дополнительным оборудованием, а специалисты неонатальных отделений – иметь высокую квалификацию и постоянно ее повышать.

Несколько лет назад система родовспоможения в столице была серьезно трансформирована. Женские консультации объединили с роддомами. Это позволило обеспечить непрерывность лечебно-диагностического процесса, на раннем этапе определять риск преждевременных родов и оказывать своевременную помощь будущей маме и ребенку.

"Будущие мамы встречаются на консилиуме со своими врачами еще до рождения ребенка на свет. Уже с этого момента родителей на протяжении всего пути сопровождают психологи. После родов мамы могут находиться со своими детьми круглосуточно. Начиная с первых часов жизни, независимо от веса при рождении, дети получают грудное молоко",

– рассказывает, как устроено в Перинатальном центре при ММКЦ "Коммунарка", его руководитель Антон Оленев. Важно, что после выписки маленькие пациенты остаются под наблюдением специалистов Центра восстановительного лечения, где квалифицированные врачи проводят реабилитацию и видят динамику состояния малыша.

В систему городского здравоохранения Москвы входят несколько перинатальных центров, где оказывают помощь женщинам с патологией беременности, связанной как с акушерскими осложнениями, так и сопутствующими заболеваниями будущей мамы. Они открыты при ГКБ им. Юдина, ГКБ им. Кончаловского, ГКБ им. Баумана, КЦ "Коммунарка", ГКБ № 67 им. Ворохобова.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Карибский кризис 2.0: на Кубе могут появиться российские ракеты

США под лазерным прицелом

"Дружба" победила санкции: Запад готов покупать у России нефть

Экономика должна быть многовекторной, подход к жизни - гибким

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей