В Москве спасают 98% недоношенных детей

Специализированные акушерские стационары столицы позволяют выхаживать младенцев с экстремально низкой массой тела

Показатель выживаемости недоношенных детей в Москве за последние 10 лет вырос до рекордного уровня: сегодня в акушерских стационарах специалисты выхаживают более 98% младенцев, родившихся раньше срока. По мнению главврача детской Морозовской больницы, главного неонатолога Департамента здравоохранения Москвы Валерия Горева, столь высоких результатов удалось добиться благодаря комплексной работе по развитию службы родовспоможения в городе.

Недоношенные детки – это те, которые родились до 37 недели беременности. В Москве таких случаев бывает около 6 – 7 тысяч в год, то есть примерно 5,5-6% от общего числа новорожденных. Многие такие младенцы имеют экстремально низкий вес при рождении. Чтобы выжить, им требуется специализированное лечение с первых мгновений появления на свет и особый уход. Поэтому кувезы для них должны быть оснащены дополнительным оборудованием, а специалисты неонатальных отделений – иметь высокую квалификацию и постоянно ее повышать.

Несколько лет назад система родовспоможения в столице была серьезно трансформирована. Женские консультации объединили с роддомами. Это позволило обеспечить непрерывность лечебно-диагностического процесса, на раннем этапе определять риск преждевременных родов и оказывать своевременную помощь будущей маме и ребенку.

"Будущие мамы встречаются на консилиуме со своими врачами еще до рождения ребенка на свет. Уже с этого момента родителей на протяжении всего пути сопровождают психологи. После родов мамы могут находиться со своими детьми круглосуточно. Начиная с первых часов жизни, независимо от веса при рождении, дети получают грудное молоко",

– рассказывает, как устроено в Перинатальном центре при ММКЦ "Коммунарка", его руководитель Антон Оленев. Важно, что после выписки маленькие пациенты остаются под наблюдением специалистов Центра восстановительного лечения, где квалифицированные врачи проводят реабилитацию и видят динамику состояния малыша.

В систему городского здравоохранения Москвы входят несколько перинатальных центров, где оказывают помощь женщинам с патологией беременности, связанной как с акушерскими осложнениями, так и сопутствующими заболеваниями будущей мамы. Они открыты при ГКБ им. Юдина, ГКБ им. Кончаловского, ГКБ им. Баумана, КЦ "Коммунарка", ГКБ № 67 им. Ворохобова.