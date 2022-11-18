Почему нельзя спать с мужем под одним одеялом

Почему нельзя спать с мужем под одним одеялом
imagebroker/Birgit Koch/www.globallookpress.com
Хотите секса - спите под разными, заявил медик

Если вдруг в отношениях начала пропадать страсть, нужно обратить внимание на состояние своего организма – именно оттуда растут корни. Врач-терапевт Олег Абакумов рассказал, что становится снижением полового либидо.

Медик указал, что сон вместе со второй половинкой под одним одеялом приводит к тому, что в паре оба начинают пахнуть одинаково. Из-за этого пропадает желание – странно ведь думать о том, что вас привлекает собственный запах.

Еще одна пагубная привычка, снижающая либидо – просмотр ТВ перед сном с пугающими новостями и красочными шоу, сбивающими настрой.

Если вы слишком часто плачете, у возлюбленного начинается стресс – доказано, что сами слезы снижают сексуальное желание у сильного пола.

А храп любимого человека рядом также сбивает с настроя об интимной близости. Кстати, многие из-за храпа часто принимают решение спать по отдельности.

Источник: Доктор Питер ✓ Надежный источник
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