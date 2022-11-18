Чем опасна жирная закуска

продолжениеОнлайн-наблюдение за новорожденными организовано еще в трех больницах Москвы
О последствиях рассказали медики из Люберец

Употребление в пищу вредных продуктов может нанести огромный урон здоровью человека. В Люберецкой больнице медикам пришлось оказывать экстренную помощь мужчине, который объелся жирной закуской.

37-летний местный житель съел большую порцию салата с грибами и сыром, после чего почувствовал резкое недомогание. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", медики диагностировали у него острый панкреатит.

Отмечается, что именно жирная закуска стала катализатором резкого ухудшения состояния здоровья россиянина. Эксперты советуют ограничивать себя в жирной пище и следить за рационом.

Источник: Министерство здравоохранения Московской области ✓ Надежный источник
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