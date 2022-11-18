Больницы и поликлиники Москвы оборудуют новой техникой для диагностики заболеваний сердца

Более трех тысяч электрокардиографов и других аппаратов уже закуплено

Московские поликлиники и больницы получат новое современное кардиологическое оборудование. Техника уже закуплена, часть доставлена в медучреждения и уже работает, часть будет установлена в ближайшее время. Это позволит повысить качество диагностики и лечения заболеваний сердца и сосудов москвичей, подчеркнула заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Медицинская техника в стационарах и поликлиниках Москвы обновляется планомерно. Устаревшее оборудование заменяют современные цифровые аппараты, в том числе КТ, МРТ, ангиографы, маммографы и т.д. Сейчас город закупил для кардиологических служб более 1,5 тыс. модульных систем регистрации и дистанционной передачи ЭКГ и более 1,5 тыс. систем суточного мониторирования артериального давления.

Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин преждевременной смерти во всем мире, поэтому их профилактике и лечению в Москве уделяется значительное внимание. И очень важно, что новое кардиологическое оборудование поступает не только в стационары, но и в поликлиники – ведь именно туда обычно идут люди в первую очередь, когда чувствуют недомогание.

"С жалобами на состояние своего здоровья горожане, в первую очередь, идут к врачу в поликлинику, поэтому оснащение современным диагностическим оборудованием учреждений амбулаторного звена особенно важно. Новая медицинская техника позволяет повысить качество и ускорить выявление заболеваний, соответственно, увеличив количество диагностических процедур",

– подтверждает главный врач московской городской поликлиники № 220 Андрей Федорук.

Стоит отметить, что в столице внедрен новый стандарт поликлиник, в рамках которого ведется капитальный ремонт медицинских учреждений. После ремонта поликлиники сразу оснащаются самыми современными техникой, оборудованием и мебелью.