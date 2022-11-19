Доктор Мясников назвал неожиданный признак рака

Доктор Мясников назвал неожиданный признак рака
Aleksander Polyakov/www.globallookpress.com
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Если у вас такой есть - срочно идите к онкологу

Медик Александр Мясников заявил, что стойкая повышенная температура тела сигнализирует в ряде случаев о злокачественном заболевании крови. При 38 градусах и выше нужно задуматься о визите к онкологу.

Подобным образом, считает Мясников, дает о себе знать лейкоз и лимфома. Еще один признак – устойчивый жар, который характерен при раке почек.

Таким образом, указывает телетерапевт, высокая температура тела может являться неочевидным симптомом рака крови.

Ранее Мясников заявил, что во избежание инсульта необходимо исключить курение и сидячий образ жизни.

Источник: Медикфорум ✓ Надежный источник
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