Доктор Мясников назвал неожиданный признак рака

Если у вас такой есть - срочно идите к онкологу

Медик Александр Мясников заявил, что стойкая повышенная температура тела сигнализирует в ряде случаев о злокачественном заболевании крови. При 38 градусах и выше нужно задуматься о визите к онкологу.

Подобным образом, считает Мясников, дает о себе знать лейкоз и лимфома. Еще один признак – устойчивый жар, который характерен при раке почек.

Таким образом, указывает телетерапевт, высокая температура тела может являться неочевидным симптомом рака крови.

Ранее Мясников заявил, что во избежание инсульта необходимо исключить курение и сидячий образ жизни.