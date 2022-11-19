Врач Гинзбург раскрыл пользу кофе для почек

Пейте не менее четырех чашек в день

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин вместе с коллегой, диетологом Михаилом Гинзбургом в эфире телепередачи "Россия 1" рассказал о напитках, которые при регулярном потреблении защищают почки.

Медики указали, что один из таких напитков – кофе. Согласно исследованиям, выпивающие порядка четырех чашек в день люди имеют риск повреждения этих жизненно важных органов на 11% меньше в сравнении с теми, кто кофе не пьет.

Положительно влияет и лимонная вода, которая снижает риск образования камней в почках. А еще полезно пить клюквенный морс, обеззараживающий мочевыделительные каналы. Клюква – продукт, входящий во все рекомендации всех урологических сообществ по профилактике инфекций.