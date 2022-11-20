Названы самые полезные при простуде продукты

Названы самые полезные при простуде продукты
Фото: www.unsplash.com
К холодному периоду следует готовиться заранее

Погода за окном становится все суровее. Зимний период наступит через считанные дни, а вместе с ним резко повысится риск подхватить простуду. В такое сложное для организма время его можно поддержать полезными продуктами.

Так, зарубежные эксперты советуют во время заболевания есть больше фруктов и овощей с яркой окраской. Такие натуральные лакомства помогают иммунитету бороться с болезнью. Лучше всего с этим справляются апельсины, абрикосы, капуста и тыква. Кроме того, в цитрусовых содержится важный для здоровья витамин С.

Также специалисты отмечают, что организму в период заболевания требуется цинк. Получить его можно из постной говядины, а также орешков или бобовых.

Как известно, простуженному человеку нужно пить много жидкости. Самым лучшим вариантом будет зеленый листовой чай. В этом напитке содержатся полезные вещества, которые оказывают серьезную поддержку иммунной системе в борьбе с простудными заболеваниями.

Лучше всего – предупредить болезнь. Важно вести активный образ жизни, закаляться и регулярно употреблять в пищу полезные продукты.

Источник: Eat This, Not That ✓ Надежный источник
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