От каких полуфабрикатов нужно срочно отказаться

От каких полуфабрикатов нужно срочно отказаться
Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Врачи назвали самые вредные для здоровья продукты

Полуфабрикаты найдутся чуть ли в каждом российском холодильнике – такие блюда выручают, когда на полноценное приготовление еды нет ни времени, ни сил. Тем не менее, такие продукты в редких случаях несут пользу организму, утверждают врачи. Экдокринолог Наталия Кирдянкина рассказала, от каких нужно срочно отказаться, чтобы не навредить здоровью.

По ее словам, во многом все зависит от общей питательности полуфабрикатов, а также количества жира, соли и сахара в них. Некоторые и правда могут быть диетичными и отлично вписываться в общий рацион, но вряд ли заменят полноценный прием пищи. 

"К тому же большие порции полуфабрикатов из разряда фастфуда (замороженная пицца, блинчики) провоцируют переедание", – приводит ее слова "Доктор Питер". 

В противном случае, указывает врач, они могут приводит к набору лишнего веса, повышать уровень сахара в крови и артериального давления. Также полуфабрикаты способны провоцировать накопление "плохого" холестерина, что, в свою очередь, может вызвать появление ишемической болезни сердца. 

Наиболее полезными считаются полуфобрикаты из категории А, поскольку в них содержится около 80% мясной продукции, и те, которые подверглись наименьшей обработке: фарш, порционные куски мяса без маринада и так далее.

Источник: Доктор Питер ✓ Надежный источник
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