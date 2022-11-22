Раз и навсегда: доктор Мясников назвал способ избежать тромбоза

Начинать нужно с образа жизни

Всемогущий доктор Александр Мясников рассказал, что курильщики, пожилые люди, а также страдающие избыточным весом рискуют заработать себе смертельно опасный тромбоз. Он, кстати говоря, часто образуется после болезней.

При этом тромбоз Мясников называет "бомбой замедленного действия". Чтобы избежать тревожных звоночков, нужно беречь организм: не курить и не пить, много двигаться и принимать омега-3.

"Омега-3 – полиненасыщенные жирные кислоты – наверное, единственная из всех субстанций, которая активно влияет на свертываемость крови", – указал Мясников.

Рыбий жир, пояснил медик, препятствует тромбозам и достаточно безопасен, если сравнивать его с антикоагулянтами, которые также способствуют профилактике тромбозов, однако опасны кровотечениями.

"Вот я с семьей пью рыбий жир из дикого камчатского лосося, потому что он не накапливает тех вредных веществ, которые накапливает рыба, выведенная в садках, кучно живущая", – указал доктор.