Самый популярный салат оказался наиболее вредным блюдом на Новогоднем столе

Самый популярный салат оказался наиболее вредным блюдом на Новогоднем столе
Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
А худеть нужно даже по праздникам

Врач-онколог Антон Ильин рассказал, в чем заключается главная опасность новогодних салатов у россиян – в особенности, оливье, занимающего по степени вреда заслуженное первое место из-за не самых лучших в совместимости продуктов.

Многокомпонентная еда – почти запредельная нагрузка на организма. Учитывая, что в неоригинальном оливье, которое так любят россияне, добавляют колбасу из сои, крахмалов и трансжиров, можно не только растолстеть, но и подхватить заболевания кишечника.

Соленые огурцы же опасны для тех, у кого имеются проблемы с почками. Избыток солей задерживает воду, провоцируя отеки.

"Ну и, конечно, оливье – это настоящая калорийная бомба. Для того, чтобы "сжечь" среднюю порцию оливье, придется пробежать примерно 10 километров", – констатировал специалист.

Второе место медик отвел селедке под шубой, грозящей отеками. Более того, вареный картофель вкупе с морковью и свеклой поднимают сахар в крови до максимальных значений.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
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