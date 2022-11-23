Назван эффективный способ защититься от болезни Альцгеймера

Он даже не требует никаких денег

Врач-невролог Галина Чудинская уверяет, что для снижения риска развития болезни Альцгеймера не обязательно тратить много сил и средств – достаточно простой физической и умственной работы. К примеру, отлично подойдет вязание и ходьба. Ее слова приводит "Газета.ру".

Специалист отметила, что для предотвращения возникновения деменции нужна любая двигательная активность. Это позволяет стимулировать мышечную работу и подпитывать мозг кровью и кислородом.

По ее словам, нужно делать выбор в пользу физической нагрузки при любом доступном для этого варианте. Если перед человеком стоит даже простая задача пройти немного или проехать на транспорте – лучше сделать выбор в пользу первого.

"Оптимально, конечно, если человек может выполнять кардиологическую нагрузку, заниматься хотя бы дома на велотренажере", – рассказала врач.

Невролог указала, что если у пациента есть возможность выходить на улицу, то проходить он должен хотя бы пять км, чтобы сохранять когнитивное здоровье.