Какие продукты снижают выработку тестостерона

Какие продукты снижают выработку тестостерона
Elena Mayorova/www.globallookpress.com

Тестостерон – мужской половой гормон, который отвечает не только за либидо, регулируя множество биохимических процессов, но и определяет эмоциональное и психическое состояние мужчины. Дефицит тестостерона провоцирует снижение либидо, потерю мышечной массы и выносливости, вызывая эректильную дисфункцию и проблемы с зачатием.

Существуют продукты, которые грозят снижением уровня тестостерона в организме. Это, прежде всего, поваренная соль в избыточном количестве, которая из-за натрия понижает давление, снижая эластичность сосудистых стенок – в итоге у вашего мужчины проблемы с эрекцией. Оптимально нужно потреблять не более 7 граммов соли в сутки.

Не менее вреден и сахар, который провоцирует выброс инсулина. Причина лишнего веса и развития сахарного диабета II типа кроется чаще всего в сладком. А ожиревшая ткань превращается в эстроген – женский гормон – что создает дисбаланс гормонов в организме мужчины. 

Еще один источник избытка соли с сахаром и консервантами – фастфуд. У мужчин быстро развивается потенция с ожирением из-за "быстрой еды". Австралийские ученые доказали как-то, что после бургеров и картофеля фри уровень тестостерона падает на 25% примерно на 4 часа.

Источник: Чемпионат.ру ✓ Надежный источник
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