Что ждет всех курильщиков: доктор Мясников предупредил о последствиях

Что ждет всех курильщиков: доктор Мясников предупредил о последствиях
S. Steinach via www.imago-images/www.globallookpress.com
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Жизнь будет страшной, если не позаботиться о собственном здоровье

Телетерапевт Александр Мясников рассказал о мерах, которые нужно предпринять, чтобы избежать инсульта. Специалист укеазал, что не последнюю роль играет курение – эта болезнь грозит рецидивами.

Зависимость от никотина, отмечал Мясников, могут побороть лишь пара человек из целой сотни. Однако это вовсе не должно быть оправданием – о вреде сигарет знают все. Ныне не двадцатый век, когда табачные компании убеждали общественность в безвредности и изыске таких привычек с некогда звучавшим "угостите даму сигареткой".

"Бросать нужно так: затянулся, бросил – и все. Потом захочется меньше. Если ты бросаешь, ты должен полностью избавиться от курящих в окружении: у тебя не должно быть курящей жены, курящих друзей и так далее. Ты должен избегать этого соблазна, запаха сигарет", – указал Мясников.

Курение вкупе с потреблением соли и неподвижным образом жизни существенно повышает риск инсульта, отметил медик – поэтому на "завтра" откладывать ничего нельзя.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
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