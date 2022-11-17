Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Убрать жир на животе – сложнейшая задача даже для тех, у кого когда-то было атлетичное тело. Висцеральные складки можно забыть, только если правильно сочетать физическую активность с диетой.
Главное – начинать с утра. Существуют несколько привычек, которые помогают избавиться от лишнего жира.
Первая – употребление воды с лимоном. Такой напиток насыщает тело, человек употребляет благодаря ему меньше еды за завтраком, сохраняя здоровый обмен веществ.
Ограничьте себя в сахаре – например, не добавляйте его в кофе. Исследования свидетельствуют, что обилие сахара приводит к увеличению жировой ткани.
Ешьте овсяные хлопья – организм получит клетчатку, которая насытит желудок и предотвратит переедание между приемами пищи.
Наконец, соблюдайте протеиновую диету, ведь белок помогает быстрее сбрасывать вес.
США под лазерным прицелом