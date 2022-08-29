Скоропомощные стационары Москвы оснастят цифровой системой оценки состояния пациентов

Чтобы определить общую картину здоровья человека, медперсоналу потребуется не больше пяти минут

Цифровая система оценки состояния пациентов уже используется во всех тридцати столичных стационарах, в которых медики на постоянной основе оказывают круглосуточную экстренную помощь. Врачи могут определять степень тяжести поступающих, выявляя тех, кому необходимо оказать срочную медпомощь. Теперь такой инструмент будут использовать персоналы всех шести скоропомощных стационарных комплексов, указал заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Система довольно проста: пациент поступает, его осматривает медсестра, внося данные о температуре, артериальном давлении, частоте дыхания, сердечных сокращениях и сатурации пациента, а также фиксируя жалобы, симптомы и анамнез. Затем система начинает анализировать полученную информацию, чтобы определить степень тяжести человека. На весь процесс уходит не более пяти минут. Интерфейс сервиса максимально прост и удобен.

Система интегрирована в единую цифровую платформу. Вся зафикисрованная информация сразу же попадает в электронную историю болезни пациента и становится доступной для врачей больницы.

Стационары начнут работу в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, больницах имени Боткина, Вересаева, Филатова, Буянова и больницы № 1 имени Пирогова. Места для размещения вабраны так, чтобы свести к минимуму время поступления экстренных пациентов из любого столичного района. В пяти больницах уже есть или будут в скором времени оборудованы вертолетные площадки с санитарным авиатранспортом.