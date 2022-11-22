Революция в школьных столовых: дети сыты, родители довольны

Революция в школьных столовых: дети сыты, родители довольны
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
При составлении меню эксперты учли пожелания юных москвичей и их родителей

В Москве изменили подход к организации питания в школе. С сентября 2022 года в столовых не только предлагаются новые, более привлекательные для детей блюда, но и появилась возможность выбора по меню. Это сразу повысило "съедаемость" завтраков и обедов до 95-100%.

Что дать ребенку с собой в школу перекусить? Этот вопрос долгое время вызывал головную боль у множества родителей в Москве. Еда, которую предлагали в школьных столовых, была качественной и полезной, однако дети зачастую уходили оттуда голодными. "Я это не ем", – просто объяснял ребенок, почему оставил весь суп в тарелке.

Но оказалось, что проблему довольно просто решить: достаточно выслушать мнения учеников и родителей, учесть мнения современных диетологов, отказаться от унифицированного меню – и вот уже и дети сыты, и родители довольны.   

"Мы видели на наших мониторингах, что имеется определенная неудовлетворенность теми или иными блюдами. Мы пообщались с ребятами, опросили родителей и выявили, что кому-то не нравится сладкий чай, кому-то чай с лимоном, кто-то привык есть кашу с вареньем, кто-то предпочитает обходиться без хлеба. Стало понятно, что подход к организации школьного меню нужно менять",

– рассказала в беседе с "Утро.ру" член Экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования и науки города Москвы Татьяна Хремучкова.

Фото: Максим Мишин/ АГН Москва

В результате на основании пожеланий учеников и родителей и с соблюдением рекомендаций специалистов НИИ детского питания и детских диетологов члены городского экспертно-консультативного совета при ДОНМ и Ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения предложили новое школьное меню и обновленный подход к организации питания в школьных столовых в целом.

Весной 2022 года нововведение апробировали в 35 московских школах. Ожидаемый результат оправдался полностью. Поэтому с сентября этого года революция в столовых свершилась во всех городских школах и колледжах Москвы.

"В этом году качество еды в моей школьной столовой заметно выросло. В предыдущие годы нам подавали одни и те же блюда. Сейчас еда стала более домашней, разнообразной. На завтрак часто подают оладьи и блины, а также омлет. В обед предоставляется выбор первого блюда, что замечательно. На каждом столе появилась солонка, на раздаче можно взять соус. Эффект от этих изменений заметен – очередь за обедом говорит сама за себя",

– делится впечатлениями десятиклассник Виктор из школы №1500. Старшеклассница Елена из этой же школы особо отмечает появившуюся возможность самостоятельно добавлять лимон и сахар в чай. Кажется, какая мелочь – сахар, но в итоге каждый может сделать идеальный напиток по своему вкусу, и дети это оценили очень высоко.

Не менее важен выбор супа. Каждый день предлагается два разных первых блюда. Не любишь щи – бери куриный бульон. Хочешь, добавь в него гренки, хочешь – мясные фрикадельки. Не удивительно, что "съедаемость" первых блюд теперь составляет более 95%. Или, к примеру, предлагается гречка: ее можно взять с молоком, а можно полить растительным маслом – кто как любит и как привык дома. Блинчики и сырники теперь не заливают, как раньше, сверху сгущенкой или вареньем: ребенок сам выбирает сладкий топпинг или берет сметану.

Особое удовольствие: овощной салат. Ученик не только имеет в ежедневном рационе свежие овощи, он может сам составить из них любую комбинацию:

"Стоят отдельно солонки, вилки, ложки, тарелки, порезанные ингредиенты – пекинская капуста, помидоры, огурцы свежие и соленые и прочее, и лежат щипцы, которыми дети сами себе кладут овощи и заправляют, чем хотят - соусами, сметаной или маслом",

– рассказывает Наталья, мама ученика школы №1084. Понятно, что блюдо, практически самостоятельно приготовленное, съедается с двойным аппетитом.

Родителям с таким подходом к питанию в школе стало гораздо спокойнее. Они знают, что даже самые малоежки и капризули найдут себе еду по вкусу. К тому же, согласитесь, кто из современных детей откажется от наггетсов, фишболов, маффинов и прочих подобных блюд. На это, кстати, и был расчет, раскрывает секрет Татьяна Хремучкова.

"Мы специально использовали названия "наггетсы", "фишболы", потому что многим детям они знакомы по сетям фастфуда. В действительности школьные наггетсы – это никакой не фастфуд, это куриная грудка в панировке, которая запекается в пароконвектоматах. Никакого фритюра там нет. Но детям это привычно, для них это выглядит более аппетитно, чем просто куриная грудка, и они стали намного лучше это есть",

– говорит эксперт. Отлично сработала и идея заменить одну большую рыбную котлету на две небольших кругленьких, обваленные в сухарях, – так называемые фишболы. Съедаемость этого рыбного блюда сразу возросла в несколько раз. Раньше больше половины детей отказывались даже попробовать рыбную котлету – многих отпугивал ее характерный серый оттенок, а сейчас это едят более 80% школьников. К тому же к фишболам можно взять томатный соус. "Дети, конечно, называют его кетчупом, но на самом деле это томатный соус для детского питания, в котором нет ничего, кроме томатной пасты, сахара и соли", – успокаивает родителей Татьяна Хремучкова.

Фото: Гришкин Денис/ АГН Москва

Ассортимент школьных буфетов тоже изменился. Сейчас там предлагаются не только сладости и соленые палочки, но и соки, фруктовые салаты и пюре, йогурты, злаковые хлебцы, свежайшие пирожки с разными начинками. Для оплаты не нужны наличные деньги – дети пользуются картой "Москвенок". Причем родители могут не только удаленно пополнять счет и получать уведомления о том, на что ребенок потратил средства, но и установить дневной лимит на покупки в буфете и даже внести определенные продукты в стоп-лист.

Напомним, что в Москве все ученики 1-4 классов обеспечены бесплатными завтраками. Кроме того, за счет города завтракают и обедают в школе дети из многодетных семей, социально незащищенных, а также тех, чей родитель призван по мобилизации.

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