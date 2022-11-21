В состязании приняли участие IT-специалисты со всей России и из-за рубежа

В Москве прошел конкурс "Лидеры цифровой трансформации". Талантливые IT-специалисты в течение двух недель решали поставленные городом задачи, целью которых является создание полезных для жителей и бизнеса цифровых платформ и сервисов. Соискателями премии мэра Москвы стали 470 команд, 30 из которых можно поздравить с победой.

В этом году город предложил конкурсантам на выбор 10 задач. Можно было поработать над интерактивной картой ВДНХ с персонализированными прогулочными маршрутами, можно было придумать алгоритм оценки рыночной стоимости недвижимости, можно было создать цифровую площадку для делового сообщества, где предприниматели могли бы находить партнеров для открытия стартапов или делиться идеями.

Большой интерес среди IT-специалистов вызвал запрос на создание сервиса по определению лучших мест для установки постаматов в рамках городской программы "Московский постамат". Победила в этой номинации команда Old School, которую представляли жители Москвы и Перми Михаил Гарбузенко и Алексей Ромашов.

"Стояла задача расположить в Москве 10 тысяч постаматов таким образом, чтобы это было удобно людям. Чтобы каждый человек мог в пешей доступности – либо прямо у себя в доме, либо рядом с домом – быстро получить услугу по доставке товаров из магазина, по доставке документов из МФЦ, по обмену вещами. Для того, чтобы это сделать, мы проанализировали большое количество данных: по инфраструктуре, населению, транспорту, дорожному трафику, деловой активности и так далее. И с учетом этих данных выделили оптимальные точки, в которых лучше всего расположить эти постаматы",

– рассказал в беседе с "Утро.ру" Михаил Гарбузенко.

Сам проект "Московский постамат" на днях стал лауреатом всероссийской ежегодной премии "Качество обслуживания и права потребителей 2022" в категории "Автоматизированные терминалы выдачи заказов". По задумке городских властей, сеть "Московских постаматов" отличается от существующих коммерческих сетей постаматов тем, что строится на принципах совместного использования. К ней может подключиться любой интернет-магазин, курьерская служба, сервис бытовых услуг – тем самым, бизнес получит увеличение клиентской базы, а горожане – удобный и комфортный сервис, рассказал руководитель центра развития городских технологий ГБУ "Агентство инноваций Москвы" Тимур Хафизов.

В рамках проекта, который уже прошел пилотные испытания, в Москве планируется разместить терминалы бесконтактной доставки в каждом многоквартирном доме или на придомовой территории. Это расширяет возможности курьерской доставки: с одной стороны, товар человеку привозят на дом, с другой, не нужно открывать дверь незнакомцу и согласовывать время приема заказа.

Еще вариант – использовать постаматы для передачи вещей в ремонт. Аналитика показывает, что у москвичей очень востребована услуга по чистке одежды и ремонту обуви. Сейчас приходится нести вещи в химчистку или "Дом быта", где оказывают такие услуги. Их режим работы может быть неудобен или пользователю приходится тратить время и делать специальный крюк, чтобы занести мастеру ботинки. Подключившись к проекту "Московский постамат", предприниматель может расширить круг клиентов, а горожане – воспользоваться услугой в удобное для себя время.

"Человек по дороге на работу ставит обувь в постамат. Предприниматель видит заказ, проходит забирает его. Ремонтирует и кладет обратно в этот постамат",

– пояснил в комментарии "Утро.ру" Тимур Хафизов, отметив, что перед участниками конкурса как раз и стояла задача создать рекомендательный сервис по выбору оптимальных точек установки городских постаматов.

Как признают эксперты конкурса, претенденты на звание "Лидеры цифровой трансформации" в этом году собрались такие сильные, что жюри было очень непросто распределить призовые места. Чтобы все было справедливо, учитывались даже такие критерии, как качество выступления, качество презентации идеи.

По решению организаторов, количество призовых мест было увеличено с одного до трех в рамках каждой задачи, а общий премиальный фонд подняли до 20 миллионов рублей. В итоге команды, признанные лучшими из лучших в каждом направлении, получили по 1 миллиону рублей, за второе место – по 600 тысяч рублей, "бронза" принесла участникам по 400 тысяч рублей.

Конкурс "Лидеры цифровой трансформации" проводится в Москве с 2019 года. В нем могут принимать участие жители любых регионов России, а также граждане других стран. Организатором конкурса выступает столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития, оператором проекта является Агентство инноваций Москвы.