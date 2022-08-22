Как Москва поддерживает инновации: предприниматели поделились собственными историями

Выделяемые городом гранты и субсидии снижают финансовую нагрузку на бизнесменов и стимулируют развитие производства

Московский бизнес прошел проверку на прочность. Когда Запад обрушил на Россию санкции, разорвал логистические связи, перекрыл банковские платежи, предпринимателям пришлось в спешном порядке искать новых партнеров, поставщиков, а то и менять производственные процессы так, чтобы впредь уже не зависеть от импорта.

Чтобы помочь столичным компаниям преодолеть эпоху перемен без сокрушительных потерь, а в идеале выйти из нее в плюсе, Москва разработала многоуровневую программу поддержки. Часть этих мер реализуется через площадку Московского инновационного кластера (МИК).

Участники МИК еще в 2020 году, в разгар коронавирусного кризиса, получили возможность подавать заявки на гранты для покупки или лизинг оборудования, развитие инновационной деятельности. За два года было одобрено 464 таких заявки на общую сумму 941 млн рублей.

Гранты также выдают на создание импортозамещающего производства, на расширение, на возмещение процентов по кредиту, расходов на оформление патента, на тестирование высокотехнологичной продукции. Всего за 2020 – 2022 г.г. при содействии МИК предприниматели получили от города гранты на 2,5 млрд рублей.

Компания "Гранфорс", представляющая на рынке России, СНГ и частично Европы каменные кухонные мойки Polygran, в этом году получила по линии МИК компенсацию расходов на приобретение станка с ЧПУ (числовым программным управлением) для обработки камня в размере 319 тыс.рублей. Такой станок способен производить операции по заданной программе без непосредственного участия человека, что сокращает производственные расходы и увеличивает рентабельность.

"Мы уже не один раз подавали заявки. Получали субсидии на участие в профильной выставке, субсидии на покупку оборудования. Этом году тоже получили субсидию – на покупку станка ЧПУ. Он не очень дорогой, поэтому субсидия была не очень большая. Но благодаря ей мы смогли выделить больше средств на закупку сырья",

– рассказал "Утру" генеральный директор ООО "Гранфорс" Александр Некрасов. По его словам, сейчас, после весенне-летнего затишья, рынок начинает оживать. Так что у производителей есть все основания ожидать возвращения к прежним показателям.

Компания "С-Инновации" смотрит в будущее с таким же оптимизмом. Ее специалисты разрабатывают и производят провода на основе высокотемпературных сверхпроводников. Это, можно сказать, уникальный продукт – во всем мире таких производителей можно пересчитать по пальцам. Поэтому компания хоть и почувствовала влияние западных санкций, но смогла с ними оперативно справиться без ущерба для себя и партнеров.

"Мы работаем, производство идет, мы отгружаем продукцию нашим заказчикам, как это было и год назад. Сейчас какие-то зарубежные заказчики ушли, но появились новые. Интересно, что крупные заказчики из Европы практически все остались. А вот небольшие европейские исследовательские компании были вынуждены отказаться от сотрудничества по причине наложенных Западом ограничений на торговлю с РФ. В то же время из Европы пришли и новые заказчики. Тут даже сложно понять логику: вроде Евросоюз – единое пространство с одинаковыми правилами, но какие-то клиенты оттуда приходят новые, например, из Словакии, а какие-то уходят. Поэтому баланс между российскими и зарубежными партнерами, который был прежде, сохраняется и сейчас",

– сообщил технический директор ООО "С-Инновации" Вадим Амеличев. В компании при этом не только адаптировались уже к новым реалиям, но и решили воспользоваться моментом для расширения производства. И тут меры поддержки со стороны Москвы пришлись как нельзя кстати.

"Мы получили грант на патент по производству нашего продукта – высокотемпературного сверхпроводящего провода второго поколения. Это очень интересный, инновационный материал, он используется в энергетике, в разных исследовательских проектах, для создания магнитов на большие поля и т.д. У нас налажено производство этого материала в Москве на площадке технопарка "Слава",

– уточнил Вадим Амеличев. Причем, по его мнению, в грантах на патент от МИК заложена двойная польза: с одной стороны, финансовая помощь, которая никогда не бывает лишней, с другой – это стимул довести собственную оригинальную идею до финала, официально защитив свою интеллектуальную собственность патентом и использовав его на производстве.

Научно-производственное предприятие "Лосев" руководствуется аналогичными мотивами. В прошлом году оно оформило патенты на два изобретения – разные модули фар для легковых автомобилей, и в этом году через МИК получило компенсацию расходов. Сейчас в планах выход на международный рынок, там оформить патент стоит гораздо дороже.

"Мы занимаемся светотехникой различного назначения. С автомобильными (патентами) мы не планируем выходить за рубеж, а вот на строительные, которые мы зарегистрировали в России в этом году, на них мы планируем оформить международный патент. Рассчитываем, что и на них получим компенсацию, по крайней мере, планируем подать заявку",

– поделился планами директор по развитию компании ООО НПП "Лосев" Сергей Алексеенко.

Подать заявку на возмещение городом расходов на патентование изобретений в РФ и за рубежом можно на платформе i.moscow. Там же на сайте Московского инновационного кластера можно узнать, как стать участником (для компаний, зарегистрированных в Москве) или партнером (для региональных компаний) МИК и на какие меры поддержки при этом можно рассчитывать. К настоящему времени к кластеру присоединилось более 35 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, крупных корпораций, образовательных и научных организации из 81 региона России.