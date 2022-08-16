Как Москва помогает столичным компаниям выйти на новые рынки

Участникам Московского инновационного кластера выделены гранты на 2,5 млрд рублей

Введенные против России санкции вынуждают бизнес искать новых партнеров, выстраивать заново логистику, подбирать аналоги исчезнувшей с рынка продукции. Столица на площадке Московского инновационного кластера (МИК) помогает предпринимателям налаживать связи и оказывает финансовую поддержку.

Сейчас на базе МИК зарегистрировано уже более 35 тыс. участников из 81 региона страны. С февраля 2022 г. предприятия получили помощь в размере 580 млн рублей. Всего же с 2020 г. по линии МИК было выделено грантов на сумму 2,5 млрд рублей. Средства можно направить на покупку оборудования, развитие инновационной деятельности.

Одним из предприятий, которое воспользовалось мерами поддержки от МИК, является научная медицинская компания "Медвиар". Ее продукт – виртуальная клиника, где для обучающегося моделируется ситуация амбулаторного приема. С помощью МИК компания смогла быстро сориентироваться в условиях санкций и выйти на новые для себя рынки Азии, Ближнего Востока, Турции.

"Санкции повлияли на нас не критично. Предприятие начало ощущать более точечную и действенную помощь на внутреннем рынке. До конца года полностью адаптируемся к новым условиям",

– приводят "Ведомости" слова гендиректора ООО "Медвиар" Евгения Костюшова.

Многие компании видят сейчас хорошие условия для расширения бизнеса, но на начальном этапе им нужна помощь. Так, производитель керамических изделий "Гранфорс" получил от МИК грант на приобретение современного фрезерного станка. "Объединенная чайная компания" за счет выделенных городом средств установит оборудование, с помощью которого сможет фасовать чай в двухкамерные пакетики с жесткой этикеткой и ниткой.

Ранее Московский инновационный кластер и Корпорация МСП объявили о снижении ставки по льготным кредитам с 7% до 3% годовых. Воспользоваться предложением могут предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в сфере науки, промышленности или IT.