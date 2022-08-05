Urban Awards поддержала Московская городская Дума

Степан Орлов, заместитель Председателя, Председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Московской городской Думы вошел в экспертный совет жюри 14-й Московской премии Urban Awards.



Степан Владимирович ведет активную научную, педагогическую деятельность, является автором и соавтором многочисленных статей, монографий, учебных пособий по истории, экономике и государственному управлению.

Членами жюри также стали:

1. Адамов Виктор, генеральный директор ГК "Галс-Девелопмент".

2. Динара Юнусова, генеральный директор холдинга Банки.ру.

3. Вениамин Голубицкий, президент ГК "КОРТРОС".

4. Николай Винидиктов, президент Ассоциация агентств элитной недвижимости AREA.

5. Кирилл Ильичев, Исполнительный директор Betskoy, девелопер проекта "Московский Императорский Воспитательный дом".

"В этом году список кредитных продуктов на Банки.ру пополнился субсидированными ипотечными программами от застройщиков. И мы видим, что для нашего пользователя важно не только выбрать выгодные условия по ипотеке, но и найти надежного девелопера. А определить, насколько он надежен, получить оценку профессионального сообщества, увидеть проекты с разных сторон и точек зрения, узнать лучших в своем деле, помогают как раз такие проекты, как премия Urban Awards", – комментирует Динара Юнусова, генеральный директор Банки.ру.

"Как президент AREA, крупнейшей профессиональной ассоциации бизнес элитного сегмента рынка, безусловно, и я, и все мои коллеги выступаем за высочайшее качество продуктов в недвижимости. Ведь именно этого требуют от нас наши клиенты. Поэтому участие в лучшей на рынке премии Urban Awards – это высокая честь для меня, и возможность стоять плечом к плечу с лучшими из лучших на рынке недвижимости. Любая высококлассная премия, тем более такая как Urban Awards, которая за годы существования подтвердила свой статус номер один, безусловно, стимулирует профессиональных участников рынка развиваться и делать продукты все большего и большего качества", – считает Николай Винидиктов, Президент Ассоциации агентств элитной недвижимости AREA.

19 сентября жюри приступит к онлайн-голосованию номинантов в личных кабинетах.

Следующие этапы:

· Выезды экспертов на готовые объекты.

· Финальное заседание жюри.

За каждым этапом оценки будет следить независимый консультант премии – компания "Технологии Доверия".

Заявки для участия в премии принимаются до 1 сентября 2022 года.

Победителей премии узнаем 24 ноября на торжественной церемонии награждения.

Генеральный партнёр премии – архитектурно-брендинговая компания DeVision.

Коммуникационный партнер премии – MAER.