В Москве запускают акселератор для экспортеров по выходу на внешние рынки

В Москве запускают акселератор для экспортеров по выходу на внешние рынки
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Участникам гарантируют финансирование в размере 85% стоимости от программы

Московские компании, уже давно занятые экспортом, могут  адаптировать стратегию вывода продукции на мировой рынок и создать новые цепочки поставок в сопровождении экспертов по международному развитию бизнеса. Чтобы принять участие в программе Global Gate, необходимо оставить заявку по ссылке.

К участию допускаются лишь компании и ИП, зарегистрированные не менее полугода назад и имеющие опыт работы на внешних рынках. В рамках программы московским компаниям гарантируется финансирование участия в размере 85% стоимости.

Global Gate проводится впервые. Акселератор рассчитан на руководителей компаний, чей уровень английского языка не ниже Intermediate (B1). Особенность акселератора – акцент на действующих экспортерах со сформированной стратегией выхода на внешние рынки. Участникам Global Gate помогут проанализировать текущие цепочки экспорта, изучить потенциальные рынки и утвердить итоговый список стран для построения нового плана.

С каждым участником будет работать специалист по продвижению на внешних рынках в зависимости от конкретного внешнего направления: Латинская Америка, СНГ, Ближний Восток, Северная Африка, а также КНР. Он поможет найти новых потенциальных клиентов и подготовиться к переговорам. Участникам гарантировано сопровождение юристов при подготовке документов для сделок.

Программа длится четыре месяца с изучением четырех модулей, каждый из которых раскроет тот или иной аспект внешнеэкономической деятельности – анализ рынка, переупаковку продукта компании, юридические аспекты ведения бизнеса за рубежом и организацию сети продаж.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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