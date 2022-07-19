Курс рубля
- Le Figaro: рубль оказался самой успешной валютой мира
- Что станет с рублем к 2023 году: экономист выступил с прогнозом
- Эксперт назвал главные факторы укрепления рубля
Московские компании, уже давно занятые экспортом, могут адаптировать стратегию вывода продукции на мировой рынок и создать новые цепочки поставок в сопровождении экспертов по международному развитию бизнеса. Чтобы принять участие в программе Global Gate, необходимо оставить заявку по ссылке.
К участию допускаются лишь компании и ИП, зарегистрированные не менее полугода назад и имеющие опыт работы на внешних рынках. В рамках программы московским компаниям гарантируется финансирование участия в размере 85% стоимости.
Global Gate проводится впервые. Акселератор рассчитан на руководителей компаний, чей уровень английского языка не ниже Intermediate (B1). Особенность акселератора – акцент на действующих экспортерах со сформированной стратегией выхода на внешние рынки. Участникам Global Gate помогут проанализировать текущие цепочки экспорта, изучить потенциальные рынки и утвердить итоговый список стран для построения нового плана.
С каждым участником будет работать специалист по продвижению на внешних рынках в зависимости от конкретного внешнего направления: Латинская Америка, СНГ, Ближний Восток, Северная Африка, а также КНР. Он поможет найти новых потенциальных клиентов и подготовиться к переговорам. Участникам гарантировано сопровождение юристов при подготовке документов для сделок.
Программа длится четыре месяца с изучением четырех модулей, каждый из которых раскроет тот или иной аспект внешнеэкономической деятельности – анализ рынка, переупаковку продукта компании, юридические аспекты ведения бизнеса за рубежом и организацию сети продаж.
Заявления об "изоляции" России не выдерживают критики