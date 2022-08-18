Грозит ли Германии катастрофа зимой из-за дефицита газа

Грозит ли Германии катастрофа зимой из-за дефицита газа
Фото: www.unsplash.com
Страна столкнулась с серьезными испытаниями

Западная коалиция рассчитывала нанести сокрушительный удар по российской экономике за счет беспрецедентного санкционного давления. Однако на деле все получилось не так, как задумали американцы и европейцы. Российская экономика выстояла, а вот Европа столкнулась с огромными проблемами и фактически оказалась низвержена в затяжной кризис. Например, уже этой зимой Германию может ждать энергетическая катастрофа. Оценку текущей ситуации в главной европейской державе сделал опытный энергетик Игорь Юшков.

В беседе с журналистами "Пятого канала" специалист Финансового университета при Правительстве России отметил, что у Берлина есть шанс заполнить к зимнему периоду газохранилища на 95%, однако даже такое благоприятное развитие событий отнюдь не гарантирует стране благополучное прохождение отопительного сезона.

В первую очередь, даже на само заполнение хранилищ немцам придется очень сильно раскошелиться. Дело в том, что стоимость важнейшего энергетического ресурса на фоне ограничений и санкций снова резко подскочила. Таким образом, европейцы будут вынуждены заплатить чуть ли не в 10 раз больше, чем они рассчитывали изначально.

Юшков отметил, что из-за энергетического кризиса в Германии фактически началась катастрофа. Не могут позволить себе газ не только простые обыватели, но и крупные предприятия, которые из-за этого вынуждены закрываться. Также, с высокой долей вероятности, в этом году простых немцев будут отключать от отопления из-за дефицита газа.

При этом европейцы сами устроили себе веселую жизнь, развязав экономическую войну с Россией, которая является крупнейшим поставщиком голубого топлива. Теперь даже при самом благоприятном развитии событий, Германия вряд ли сможет стабильно пройти отопительный сезон.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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