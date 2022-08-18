"Холодно, голодно и страшно": эксперт предрек народные восстания против русофобских властей Европы

"Холодно, голодно и страшно": эксперт предрек народные восстания против русофобских властей Европы
Фото: www.unsplash.com
Простые люди не могут вечно терпеть лишения

Западная коалиция всерьез рассчитывала сломить нашу страну за счет беспрецедентного санкционного давления и оголтелой антироссийской политики. Однако на деле ситуация развернулась обратным образом: русские сплотились перед лицом западной угрозы, а в Европе разразился масштабный экономический кризис.

Как будут развиваться события на европейской территории в будущем, спрогнозировал известный политолог Юрий Кот. Специалист обратил внимание на недавние заявления зарубежной прессы о том, что шесть крупнейших стран Европы отказались предоставлять киевскому режиму очередную поддержку.

Кот подчеркнул, что подобным статьям не стоит верить: западные власти консолидированы и продолжат свою проукраинскую русофобскую политику. Однако в то же время, существует колоссальный разрыв между властями и простыми европейцами. Последних весьма мало интересует происходящее на территории Незалежной. Намного острее они воспринимают резко рухнувший уровень жизни, который зимой может опуститься ниже плинтуса.

По мнению специалиста, Европу могут охватить народные бунты.

"Люди выступят против своих властей. Потому что будет холодно, голодно и страшно", – подчеркнул специалист.

Как заметил Кот, энергетический кризис грозит обернуться отсутствием отопления и возможности нормально приготовить еду.

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
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