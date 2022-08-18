Простые люди не могут вечно терпеть лишения

Западная коалиция всерьез рассчитывала сломить нашу страну за счет беспрецедентного санкционного давления и оголтелой антироссийской политики. Однако на деле ситуация развернулась обратным образом: русские сплотились перед лицом западной угрозы, а в Европе разразился масштабный экономический кризис.



Как будут развиваться события на европейской территории в будущем, спрогнозировал известный политолог Юрий Кот. Специалист обратил внимание на недавние заявления зарубежной прессы о том, что шесть крупнейших стран Европы отказались предоставлять киевскому режиму очередную поддержку.

Кот подчеркнул, что подобным статьям не стоит верить: западные власти консолидированы и продолжат свою проукраинскую русофобскую политику. Однако в то же время, существует колоссальный разрыв между властями и простыми европейцами. Последних весьма мало интересует происходящее на территории Незалежной. Намного острее они воспринимают резко рухнувший уровень жизни, который зимой может опуститься ниже плинтуса.

По мнению специалиста, Европу могут охватить народные бунты.

"Люди выступят против своих властей. Потому что будет холодно, голодно и страшно", – подчеркнул специалист.

Как заметил Кот, энергетический кризис грозит обернуться отсутствием отопления и возможности нормально приготовить еду.