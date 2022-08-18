Шесть крупнейших стран Европы плюнули в лицо Киеву

Шесть крупнейших стран Европы плюнули в лицо Киеву
Фото: www.unsplash.com
Вскоре Незалежная может остаться не у дел

Когда заваруха на территории украинского государства только начиналась, западные страны надеялись руками незалежных серьезно навредить России. Однако течение событий показало, что их потуги оказались тщетными. На этом фоне восхваление киевского режима и беспрецедентная поддержка со стороны некоторых стран Евросоюза заметно сдулась. Так, обозреватели авторитетного издания Politico отметили, что шесть крупнейших стран Европы в июле фактически плюнули Киеву в лицо.

Дело в том, что государства резко сменили свою политику и отказались от новых военных обещаний для Незалежной. В статье журналисты газеты ссылаются на сведения, предоставленные Кильским институтом мировой экономики, отмечает телеканал "360".

Зарубежные эксперты обратили внимание, что такой неприятный для киевского режима инцидент произошел впервые после старта специальной военной операции и накануне "контрнаступления".

"Согласно новым данным, в течение всего июля шесть крупнейших стран Европы не предлагали Украине никаких новых двусторонних военных обязательств", – приводит заявление экспертов института URA.RU.

Таким образом, как отмечают специалисты, крупнейшие представители Евросоюза пока не могут догнать по темпам Британию, Польшу и США, которые бросили все силы на поддержку Киева.

Источник: Politico ✓ Надежный источник
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