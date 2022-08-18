Коварный план Украины раскрыли в Минобороны РФ

Представители киевского режима продолжают прикладывать максимальные усилия для того, чтобы дестабилизировать ситуацию на международной арене. Как стало известно российским разведчикам, украинские власти задумали провести резонансную провокацию на Запорожской атомной электростанции в момент, когда туда приедет генсек ООН Антонио Гутерреш.



Такой информацией с общественностью поделился официальный представитель главного оборонного ведомства нашей страны Игорь Конашенков. Известно, что провокация должна произойти уже завтра, в пятницу.

"19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС", – сообщил генерал-лейтенант. Его слова приводит телеканал "360".

Сообщается, что украинские боевики должны нанести массированный артиллерийский удар по территории атомной электростанции. Огонь будет вестись с города Никополь.

При этом хитроумные незалежные хотят обвинить в создании техногенной катастрофы Россию. Конашенков подчеркнул, что российская армия не обладает тяжелым вооружением в районе атомной электростанции, там размещены стражи, которые охраняют объект. Командование ВС РФ делает все необходимое для того, чтобы обеспечить безопасность станции.